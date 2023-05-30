الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط مخابز بلدية لبيع 23 شيكارة دقيق بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر حملة على المخابز البلدية بأبوحمص.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة،فيتو

أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وضبط مخبزين قاما بتجميع 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

-إعلانات-

كما تم ضبط مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء وضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد وأيضا ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار متصل،قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار).

 

أسفرت عن ضبط  370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع،بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملات تموينية محافظة البحيرة مديرية التموين بالبحيرة ابوحمص مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

استمرار مشروع أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

توريد 247 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة (صور)

أسعار الخضروات اليوم بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

وزير التنمية المحلية: البدء في رفع 200 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات من مدينة إدكو إلى المدفن الصحي ببدر في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية