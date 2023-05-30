ضبط مخابز بلدية لبيع 23 شيكارة دقيق بالبحيرة (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر حملة على المخابز البلدية بأبوحمص.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة،فيتو

أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وضبط مخبزين قاما بتجميع 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

-إعلانات-

كما تم ضبط مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء وضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد وأيضا ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي إطار متصل،قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار).

أسفرت عن ضبط 370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع،بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

