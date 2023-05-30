الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

محافظ المنوفية: توريد 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح بالمنوفية،
توريد القمح بالمنوفية، فيتو

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألفا و162 طنا حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

 

وتم بالأمس توريد أكثر من  6244 طنا، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال المحصول  من المزارعين حتى نهاية الموسم.

 

وبدوره  أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

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فيما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توريد محصول القمح محصول القمح المنوفية

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