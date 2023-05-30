قلق في نيوزيلندا قبل انطلاق مونديال السيدات بسبب مبيعات التذاكر

تستعد نيوزيلندا لانطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في 20 يوليو القدم.

واعلن جاين باترسون، مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، بأنها قلقة من تباطؤ المبيعات حيث لم تُبع أكثر من نصف تذاكر المباريات في نيوزيلندا المضيفة للبطولة إلى جانب أستراليا

وأضافت باترسون لراديو نيوزيلندا: "في حين أن الملاعب والمرافق جاهزة فإذا كان هناك أي شيء يبقيني مستيقظة في الليل، فهو حرصي على أن يستفيد النيوزيلنديون من هذه الفرصة إلى أقصى حد وقد بيعت حتى الآن 930 ألف تذكرة في البلدين.

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وتابعت: "لقد قمنا بتسعير التذاكر لتكون في متناول الجميع، بدءًا من 20 دولارًا نيوزيلنديًا (12 دولارًا أمريكيًا) للبالغين و10 دولارات للأطفال - أرخص من الذهاب إلى السينما".

من جهتها، قالت باولا هانسن، مسؤولة في كرة القدم النيوزيلندية، إن المشجعين يميلون إلى شراء التذاكر "في وقت متأخر من الحدث" وتوقعت أن تمتلئ بعض الملاعب بالسعة الكاملة.

وقالت من دون إعطاء أرقام محددة "حققت بعض المباريات الكبيرة عددًا كبيرًا من المبيعات وبشكل لا يصدق".

وقال مسؤولون إنه تم بيع 220 ألف تذكرة من إجمالي 550 ألف في نيوزيلندا حيث سيخوض المنتخب الأمريكي حامل اللقب مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

الملفات المتقدمة لاستضافة مونديال السيدات 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، عن تلقيه 4 ملفات لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027، بعد توقيع الاتحادات المتقدمة على طلب رسمي.

وأكد فيفا في بيان رسمي، إن هناك ملفًا يشمل تنظيمًا مشتركًا بين اتحادات بلجيكا وهولندا وألمانيا، يمثل قارة أوروبا، كما أن هناك ملفًا من البرازيل وآخر من جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك ملفًا مشتركًا آخر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك يمثل قارة أمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن يطلب الفيفا من الاتحادات المتنافسة تقديم ملفات ترشحها بحلول 8 ديسمبر المقبل، على أن يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية تقييم شاملة بعد تلقيه جميع الملفات، إذ ستشمل العملية زيارات تفقدية للبلدان المعنية، بينما ستُنشر النتائج والخلاصات في تقرير تقييم العطاءات في مايو 2024.

كس العالم للسيدات

موعد اختيار الملف الفائز

ويختار الفيفا الملف الفائز باستضافة البطولة عن طريق اقتراع عام بتاريخ 17 مايو 2024.

ويندي رينار قائدة منتخب فرنسا

أعلنت ويندي رينار قائدة منتخب فرنسا لكرة القدم غيابها عن كأس العالم للسيدات هذا العام حفاظا على صحتها الذهنية، كما سارت اللاعبتان ماري-أنطوانيت كاتوتو وكاديدياتو دياني على نهجها.

وخاضت رينار، التي تعتبر على نطاق واسع من أفضل المدافعات في كرة القدم للسيدات، مباريات دولية أمام النرويج والدنمارك وأوروجواي في وقت سابق هذا الشهر. وشاركت لاعبة أولمبيك ليون في 142 مباراة دولية مع فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ويندي رينار قررت عدم اللعب للمنتخب طالما استمرت كورين دياكري في منصب المدربة.

وسحبت دياكري شارة القيادة من رينار عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة أوروبا 2017 قبل أن تستردها في 2021.

وواجهت دياكري انتقادات من لاعبات فرنسيات أخريات مثل سارة بوحدي وجايتان تيني.

وقالت رينار “أحب فرنسا أكثر من أي شيء، أنا لست مثالية لكن لا يمكنني أن أدعم النظام الحالي وهو بعيد عن متطلبات أعلى المستويات”.

وأضافت “هذا حزين لكنه ضروري للحفاظ على سلامتي الذهنية، يفطر قلبي إبلاغكم بقرار ابتعادي عن المنتخب”.

وتابعت “للأسف لن أشارك في كأس العالم تحت هذه الظروف، ربما يخفي وجهي الألم لكن قلبي يعاني ولا أريد مزيدا من المعاناة”.

موعد كأس العالم للسيدات

وبعد وقت قصير من بيان رينار (32 عاما) أعلنت كاتوتو ودياني، ثنائي فرنسا الذي خاض 114 مباراة دولية سويا، الابتعاد عن المنتخب لحين حدوث تغييرات.

وتقام منافسات كأس العالم في نيوزيلندا وأستراليا في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس.

وتنافس فرنسا في مجموعة تضم البرازيل وبنما وجاميكا.