دوري أبطال أفريقيا، مؤمن زكريا في صدارة هدافي الأهلى أمام الوداد المغربي

دوري أبطال أفريقيا، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

مؤمن زكريا هداف الأهلى أمام الوداد البيضاوي

ويحتل مؤمن زكريا صدارة هدافي الفريق الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي برصيد هدفين وذلك خلال ال11 مباراة التى جمعت الفريقين عبر التاريخ.

هدافى الأهلى أمام الوداد البيضاوي المغربي

1- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية

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2- سجل وائل جمعة هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.



3- أحرز دومينيك دا سيلفا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.



4- سجل محمد ناجى هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.



5- سجل رامى ربيعة هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.



6- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



7- سجل جونيور اجايى هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



8- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

9- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

10- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.



11- سجل مروان محسن هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي



12- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

13- سجل ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.