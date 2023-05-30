الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، مؤمن زكريا في صدارة هدافي الأهلى أمام الوداد المغربي

مؤمن زكريا، فيتو
مؤمن زكريا، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

مؤمن زكريا هداف الأهلى أمام الوداد البيضاوي

ويحتل مؤمن زكريا صدارة هدافي الفريق الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي برصيد هدفين وذلك خلال ال11 مباراة التى جمعت الفريقين عبر التاريخ.

 

هدافى الأهلى أمام الوداد البيضاوي المغربي

1- أحرز عماد متعب هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية

-إعلانات-

2- سجل وائل جمعة هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.


3- أحرز دومينيك دا سيلفا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.


4- سجل محمد ناجى هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.


5- سجل رامى ربيعة هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.


6- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


7-  سجل جونيور اجايى هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


8- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

9- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

 

10- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.


11- سجل مروان محسن هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي


12-  أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

13- سجل ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

 

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات  تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

دوري أبطال أفريقيا الأهلي الوداد البيضاوى اخبار الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

تفاصيل رسالة تهديد كولر للاعبي الأهلي بعد مباراة سيراميكا

دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل 11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

الأهلي يكثف اتصالاته للحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا

كولر يجدد سيناريو هجوم مدربي الأهلي على لاعبيه (تقرير)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية