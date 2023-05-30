الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

غلق وتشميع 20 "كافيه" بمصطفى كامل بالإسكندرية

حملات حي شرق الإسكندرية،
حملات حي شرق الإسكندرية، فيتو

أغلق حي شرق الإسكندرية، 20 كافيه بعقارات ضباط مصطفى كامل بالإضافة إلى تشميع ١ مخبز بمنطقة لوران وذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة شنها الحي بمنطقة مصطفى كامل ولوران، استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة.

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 وتوجهت الحملة إلى عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

 

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 20كافيه ومحل مخبوزات إدارة بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ١٠ آلاف جنيه غرامات فورية، وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات، فضلا عن قيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ٣٣١ حالة إشغال متنوعة وشيش وإزالة عدد كبير من الكتل الخرسانية وحواجز السيارات

 كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٨ محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة بدون ترخيص، وقيام صحة شرق بتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادة صحية واشتراطات صحية وإعدام ٥٥ كيلو مخبوزات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ١ محضر و٥ إنذارات

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