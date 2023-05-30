الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس المتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بالمقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس المتهم بالشروع فى قتل زوج شقيقته بسبب خلافات زوجية فى منطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته، تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

-إعلانات-

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشروع في القتل النيابة العامة عقوبة الشروع في القتل قسم شرطة المقطم قانون العقوبات نيابة الخليفة والمقطم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 19 شخصا بحادث تصادم بطريق مصر أسيوط الغربى

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

النيابة تعاين حريق سوبر ماركت شهير بالتجمع

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

إصابة 7 اشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوي

النيابة تنتقل لمعاينة حريق جهاز مدينة 15 مايو

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

درجة الحرارة في دولة عربية تلامس الـ 60

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية