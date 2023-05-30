اقتصادية النواب توافق على موازنتي هيئة الرقابة المالية ومعهد الخدمات

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.

موازنة هيئة الرقابة المالية

بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

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كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

زيادة الإيرادات

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موازنة الهيئة كفء لأنها تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض في المصروفات.

موازنة معهد الخدمات المالية

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع موازنة موازنة معهد الخدمات المالية والمقدرة بخمسين مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

إجمالي الاستخدامات بموازنة معهد الخدمة المالية

وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات 50 مليون جنيها للعام المالي الجديد مقابل 47 مليون جنيه و350 ألف جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة الإيرادات 24 مليون و500 ألف جنيه العام المالي الجديد، مقابل 21 مليون و850 ألف جنيه للعام المالي الجاري.

كانت الهيئة أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي، حيث قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

وتضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.