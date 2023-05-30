بيومي فؤاد يشارك بأربعة أفلام في موسم واحد

موسم سينمائي كبير بدأ في عيد الفطر الماضي وتم عرض 10 أفلام خلاله، وهو عدد كبير على موسم عيد الفطر الذي كان متوسط عدد الأفلام فيه كل عام 4 أو 5 أفلام.

ومن ضمن الـ 10 أفلام التي تنافس في سباق شباك التذاكر كان للفنان بيومي فؤاد نصيب الأسد، حيث يشارك في بطولة 4 أفلام تعرض في السينمات في نفس الوقت، في سابقة نادرة.

بداية الموسم بفيلمين

بدأ الموسم يوم 21 أبريل الماضي بطرح 7 أفلام كانت تتنافس في شباك التذاكر على كعكة إيرادات العيد، وكان نصيب بيومي فؤاد منها فيلمين، الأول هو فيلم “بعد الشر” الذي يشارك في بطولته مع علي ربيع، والثاني هو “مغامرات كوكو” الذي يشارك في بطولته مع خالد الصاوي وشيرين رضا.

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فيلم “بعد الشر” من بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أوس أوس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، وغيرهم، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

أما فيلم “مغامرات كوكو” فهو من بطولة بيومي فؤاد، منة فضالي، إيهاب فهمي، شيرين رضا، خالد الصاوي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، محمد أسامة أوس أوس، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم حمدي الميرغني، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق.

الصف الأخير

وفي 17 مايو الجاري استقبلت السينمات فيلم جديد لبيومي فؤاد وهو فيلم “الصف الأخير” الذي لم يلقى إقبالًا جماهيريًا كأفلامه الأخرى وتخطى 100 ألف جنية إيرادات بشق الأنفس.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن، الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

شوجر دادي

ومنذ أسبوع، وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي 24 مايو، استقبلت السينمات فيلم جديد لبيومي فؤاد في نفس الموسم وهو فيلم “شوجر دادي” الذي لاقى إقبالًا متوسطًا من الجمهور.

“شوجر دادي” يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.