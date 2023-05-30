الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سيارات

التفاصيل الكاملة لقرض السيارة من البنك التجاري الدولي

قرض السيارة، فيتو
قرض السيارة، فيتو

يحرص البنك التجاري الدولي على تقديم قرض السيارة 2023 لعملائه، لاسيما مع زيادة الإقبال عليه في ظل ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري.

قرض السيارة 2023 من البنك التجاري الدولي CIB خدمة ضمن مجموعة منتجات مصرفية عديدة يسعى البنك لتقديمها إلى عملائه في أنحاء الجمهورية.

قرض السيارة 2023

يريد الكثير من المواطنين شراء سيارة أحلامهم والحصول على قرض السيارة 2023 من بنك التجاري الدولي CIB، حيث لا تسمح الظروف المادية لكثيرين باقتناء السيارة لذلك يبحثون عن قرض السيارة بدون مقدم.

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قرض السيارة، فيتو

قرض السيارة بدون مقدم من بنك CIB 

ويقدم بنك CIB قرض السيارة بدون مقدم، وتفاصيله كالتالي:

قرض السيارة من CIB

تفاصيل قرض السيارة من البنك التجاري الدولي

 
تمويل يصل إلى مليون جنيه.
بدون مقدم.
بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة.
أسعار عائد تنافسية.
سعر عائد تنافسي يتراوح بين 14% حتى 17%.
تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.
فترة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

التأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة.

إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB.

شروط قرض السيارة من البنك التجاري الدولي 

1 % رسوم إدارية تخصم مقدمًا من قيمة التسهيل (مرة واحدة).

مصروفات إجراءات الحصول على تسهيل 200 جنيه مصري (تسدد مرة واحدة).

رسوم نظير تقديم الخدمة 50 جنيهًا مصريًّا شهريًّا.

رسوم تأخير السداد 5% على المبالغ المتأخرة.

رسوم السداد المعجل (كلي/جزئي) 7% من إجمالي المبلغ المراد سداده.
رسوم السداد المعجل على القروض المشتراه (Buyout) 7% من إجمالي المبلغ المراد سداده.
رسوم إعادة جدولة التسهيل 2% من الرصيد المستحق.

رسوم تجديد خطاب رخصة السيارة 150 جنيهًا.

رسوم خطاب رفع الحظر عن رخصة السيارة 150 جنيهًا.

رسوم خطاب المخالصة 50 جنيهًا.
رسوم إصدار شهادة مديونية 50 جنيهًا.

ضريبة الدمغة النسبية تدفع كل 3 شهور 0.05% علي أعلى رصيد إقفال مدين في الربع السنوي.
تأمين على الحياة إلزامي في حالة القرض الشخصي بدون ضمانات.

مستندات المطلوبة في قرض السيارة 

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين.

مستندات وشروط قرض السيارة من بنك البركة

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

في حالة تحويل الراتب: لا يوجد مستندات إضافية.
في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة في قطاع الخدمات المصرفية لدى البنك.
كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.
أصل السجل التجاري الساري وما يعادله.
يمكن للبنك طلب مستندات إضافية.

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