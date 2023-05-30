مصرع مزارع بسبب خلاف على إيجار فدان أرض بالمنوفية

لقى مزارع مصرعه علي يد آخر إثر مشاجرة حدثت بسبب خلاف على إيجار فدان أرض زراعية بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



وتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد ابو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع رجل علي يد أخر بسبب شجار علي إيجار فدان أرض بقرية سمادون.

وأكد مصدر طبى أن المجنى عليه نقله لإحدي المستشفيات الخاصة بمحافظة المنوفية ومن ثم لمستشفي قويسنا، وفشلت جميع محاولات الأطقم الطبية لإنقاذه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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