الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع مزارع بسبب خلاف على إيجار فدان أرض بالمنوفية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى مزارع مصرعه علي يد آخر  إثر مشاجرة حدثت بسبب خلاف على إيجار فدان أرض زراعية بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


وتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد ابو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع رجل علي يد أخر بسبب شجار علي إيجار فدان أرض بقرية سمادون.

 

وأكد مصدر طبى أن المجنى عليه نقله لإحدي المستشفيات الخاصة بمحافظة المنوفية ومن ثم لمستشفي قويسنا، وفشلت جميع محاولات الأطقم الطبية لإنقاذه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

-إعلانات-

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اشمون اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قرية سمادون محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يوجه بحل مشكلات عدد من المواطنين

إصابة 10 اشخاص في انقلاب سيارة بالمنوفية، تعرف على الأسماء

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم والرعاية لطفل مريض بضمور العضلات

اليوم، استئناف تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

زوج يقتل زوجته بالمنوفية بسبب رفضها التنازل عن قضية الخلع

حالة الطقس غدا الأحد 28-5-2023 في المنوفية

كشف غموض مقتل مسن في المنوفية

محافظ المنوفية يصدر قرارا بترقية 14 ألفا و791 معلما

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

أسعار الخضراوات، ارتفاع سعر كيلو الثوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 30-5-2023

سنوات الضياع في الزمالك وأرقام لاعبي ومدربي أسوأ المواسم، 7 هزائم و8 تعادلات و13 فوزا بالدوري الحالي

تدافع وتزاحم في الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين

ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، مستجدات تطبيع العلاقات المصرية التركية

بيان عاجل للحكومة بشأن تنفيذ حملة هدم المقابر الأثرية

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية