النيابة تحقق في حادث مصرع عريس الحبش وزميله بالشرقية

أجرت نيابة الشرقية العامة تحقيقاتها في مصرع شابين بينهما عريس جديد إثرسقوطهما داخل بيارة صرف صحي أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بدائرة مركزشرطة الإبراهيمية وصرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين وتسليمهما لذويهما من مشرحة المستشفي تمهيدا لدفنهما بمقابرأسرتيهما بمسقط رأسيهما بقرية الحبش.

تفاصيل الحادث



تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع كل من: "وليد.م.ح" عامل، و"إسلام.م.م" عامل، تزوج حديثًا ولم يمرعلى زواجه سوى 29 يومًا فقط مقيمين قرية الحبش مركز الإبراهيمية إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي أثناء تنفيذ أحد مشروعات الصرف بقرية الحبش، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

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مصرع عريس جديد في الإبراهيمية، فيتو



جرى نقل جثتي المتوفين بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة. وقد تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

مصرع عريس جديد في الإبراهيمية، فيتو



دور الطب الشرعي



ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفاة عامل بالشرقية اثناء تنفيذ مشروع الصرف، فيتو



وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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