الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

النيابة تحقق في حادث مصرع عريس الحبش وزميله بالشرقية

عريس الحبش،فيتو
عريس الحبش،فيتو

أجرت نيابة الشرقية العامة تحقيقاتها في مصرع شابين بينهما عريس جديد إثرسقوطهما داخل بيارة صرف صحي أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بدائرة مركزشرطة الإبراهيمية وصرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين وتسليمهما لذويهما من مشرحة المستشفي تمهيدا لدفنهما بمقابرأسرتيهما بمسقط رأسيهما بقرية  الحبش.

تقريرالطب الشرعي يكشف سبب وفاة ملاحظ الشرقية داخل لجنة امتحان الإعدادية

تفاصيل الحادث
 

تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع كل من: "وليد.م.ح" عامل، و"إسلام.م.م" عامل، تزوج حديثًا ولم يمرعلى زواجه سوى 29 يومًا فقط مقيمين قرية الحبش مركز الإبراهيمية إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي أثناء تنفيذ أحد مشروعات الصرف بقرية الحبش، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

-إعلانات-

مصرع عريس جديد في الإبراهيمية، فيتو
 

جرى نقل جثتي المتوفين بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة. وقد تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

مصرع عريس جديد في الإبراهيمية، فيتو
 

دور الطب الشرعي
 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفاة عامل بالشرقية اثناء تنفيذ مشروع الصرف، فيتو
 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غرق شابين في غرفة الصرف الصحى بالشرقية أخبارالحوادث اليوم اخبارحوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظ الشرقية حوادث

مواد متعلقة

نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل لتعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم المياه

حملة أمنية بأسيوط تضبط 33 قطعة سلاح ناري و5 قضايا المخدرات

امتحانات الثانوية العامة 2023، 4 تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية برقم الجلوس

تشريح جثة شاب توفي إثر سقوطه من أعلى عقار سكنى في السلام

ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية والمنيا لسرقة الدراجات النارية والسيارات

ترقي المحترفين، مباريات قوية على تذكرة التأهل بين النجوم والمريخ والشرطة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية