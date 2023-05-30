15 ألف جنيه إيرادات 4 أفلام أمس

واصلت 4 أفلام مصرية رحلة الهبوط في المنافسة على الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث جمعت أخر أربعة أفلام في القائمة 15 ألف جنية فقط، في منافسة يشارك فيها 9 أفلام.

وما يوضح مدى معاناة تلك الأفلام التي أتت في مؤخرة القائمة أن السينمات بالأمس حققت إيرادات إجمالية بلغت 635 ألف جنيه، كان نصيب أول خمس أفلام منها 620 ألف جنيه.

المركز السادس

وكان أول تلك الأفلام هو فيلم “ابن الحاج أحمد” الذي حقق إيرادات بالأمس بلغت 7463 جنية فقط، وهو رقم هزيل مقارنة بما كان يحققه منذ أسبوع وأكثر.

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يشارك شيكو في فیلم “ابن الحاج أحمد” عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ الفنان سید رجب والفنانة رحمة أحمد والفنان مصطفى غریب والفنان صبري فواز والفنان محمد لطفي والفنانة عایدة ریاض، والفیلم من تألیف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة.

المركز السابع

وجاء بعده فيلم “رمسيس باريس” الذي حقق إيرادات هزيلة هو الأخر، حيث جمع خلال أمس الإثنين إيرادات بلغت 4826 جنية.

ويشارك في بطولة الفيلم هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري.

1000 جنيه

وحقق أخر فيلمين في القائمة إيرادات تجاوزت ألف جنية بقليل، حيث جاء في المركز الثامن فيلم “مغامرات كوكو” بإيرادات بلغت 1864 جنيها بفارق ضئيل عن صاحب المركز التاسع فيلم “ساعة إجابة” الذي حقق 1078 جنيها.

وفيلم "مغامرات كوكو" من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أما فيلم “ساعة إجابة” من بطولة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

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