الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

القبض على المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على شقيقين فى المقطم

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإطلاق وابر من الأعيرة النارية على شقيقين مما اسفر عن إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المقطم.

 

تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان برش خرطوش بالجسم" – مقيمان بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين (3 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم  على المجنى عليهما بإستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش "المُستخدم فى ارتكاب الواقعة " وطلقة لذات العيـــار- 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهـــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

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