الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

شوجر دادي يقترب من المليون الثاني في شباك التذاكر

فيلم شوجر دادي، فيتو
فيلم شوجر دادي، فيتو

اقترب فيلم “شوجر دادي” من بلوغ المليون الثاني له في شباك التذاكر المصرية، حيث جمع حتى أمس الاثنين إيرادات بلغت مليون و900 ألف جنية.

ويتبقى له 100 ألف فقط حتى يصل إلى المليون الثاني له في أول أسابيع عرضه، حيث بدأ عرض الفيلم في السينمات يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 مايو الجاري.

 

فريق العمل

شوجر دادي” يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

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شخصية بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد مع ليلي علوي شوجر دادي المقرر عرضه قريبا وذلك من خلال لقائه في برنامج “the insider بالعربي”.

وقال بيومي فؤاد:" إنه يجسد شخصية شوقي وأنه لا يعاني ولا يشعر بأزمة منتصف العمر مطلقا، متابعا:" هو عايش حياته بالطول وبالعرض هو فيه سنة مش خيانة ولكن شقاوة وفي النهاية لما أولاده بيكتشفه أنه بيتشاقى بيفهم والده هو قد أيه بيحب أمهم وأن كل دا دلع مش أكتر.

 

قصة فيلم شوجر دادي 

وتدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب

 

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

 

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فيلم شوجر دادي بيومي فؤاد ليلي علوي حمدي الميرغني اخبار الفن

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