مؤسسة ساويرس تبحث سد الفجوة بين جهات التنمية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد

انطلق منذ قليل جلسة تحت عنوان:" الكل أكبر من مجموع الأجزاء..قوة الشراكات" وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية التشاركية الجديدة (2023_2028) للحد من الفقر وتمكين القادة المجتمعيين.

وتؤمن مؤسسة ساويرس بقوة الشراكات في إثراء تدخلات التنموية من خلال تبادل المعلومات والمعرفة سواء كانت مالية أو غير ذلك، وكذلك أفضل الممارسات من منطلق أنه لا يوجد فرد مؤسسة تعرف كل شيء.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على قوه الشركات في مجال التنمية الاجتماعية، حيث تدرك مؤسسة ساويرس أهمية التوسع مع الشركاء على أمل سد الفجوة بين الجهات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

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وتقدم هذه الجلسة مفاهيم عامة حول الشراكات والأساس المنطقي وراءها حيث يناقش المتحدثون فوائد وتحديات الشراكة في مجال التنمية، علاوة على ذلك سوف تتعمق في أساليب وطرق بناء الشراكات.

ويدير الجلسة محمد لطفي، مسئول أول بقطاع الشركات بمؤسسة ساويرس للتنمية والمتحدثون هم أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعامل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلمى فتحي رئيس قسم الاستدامة، بماجد الفطيم للتجزئة ومي علي بابكر، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية بالقاهرة روزة عبد الملك، مدير قطاع الشركات بمؤسسة ساويرس.