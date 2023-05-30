الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليويبة: توريد 86 ألف طن من القمح بنسبة بلغت 141%

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فيتو

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم توريد 86 ألف  طن تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة وقد بلغت النسبة المئوية للتوريد 141.1%.

 

مواد تم الانتهاء منها.. آخر تطورات نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

القبض على مسجلة آداب لبث فيديوهات مخلة في القليوبية


وأشار الهجان إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

-إعلانات-


وأوضح أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف العمليات بالمراكز والمدن والتي على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة، لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح. 


ووجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين والتجارة الداخلية القليويبة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظة القليوبية وزارة التموين والتجارة وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

مواد تم الانتهاء منها.. آخر تطورات نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات مشروع الموهبة الحركية

محافظ القليوبية يقرر تخفيض تعريفة خط العبور السلام إلى 6 جنيهات

محافظ القليوبية: إنشاء ممشى على النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا

الأكثر قراءة

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

أسعار الخضراوات، ارتفاع سعر كيلو الثوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 30-5-2023

ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، مستجدات تطبيع العلاقات المصرية التركية

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

موقف لجنة التخطيط بالأهلي وشركة الكرة من هجوم كولر على أيمن أشرف

سنوات الضياع في الزمالك وأرقام لاعبي ومدربي أسوأ المواسم، 7 هزائم و8 تعادلات و13 فوزا بالدوري الحالي

Advertisements

منوعات

المزيد

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية