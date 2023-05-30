قراءة في نتائج القمة العربية الأخيرة.. ندوة لحزب التجمع غدًا

حزب التجمع،يعقد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، منتدى خالد محيى الدين الندوة 83 تحت عنوان قراءة فى نتائج القمة العربية الاخيرة "قمة سوريا "وهل عودة سوريا للجامعة العربية بداية تعافى النظام الإقليمي، وذلك غدا الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 فى السادسة والنصف مساء بالمقر المركزي بشارع طلعت حرب.

محاور المنتدى

حزب التجمع ، وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف، أن المنتدى سيناقش الأزمة التى مرت بها سوريا على مدى 12 عاما والتى تم خلالها تجميد الدور السوري بالجامعة العربية بالإضافة إلى مراحل عودة سوريا والموقف العربى الموافق بالاجتماع وكيفية تفعيل هذا الدور للمرحلة المقبلة بالاضافة الى نتائج القمة العربية خاصى ما يتعلق بالملفين السودانى ةالفلسطينى

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المتحدثون بمنتدى خالد محيى الدين

واضاف محمد فرج ان المنتدى سوف يستضيف الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام للتحدث عن الظروف التى أحاطت بالقمة العربية الاخيرة التى عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من اجل اعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية واهمية الدور السورى فى هذة المرحلة باعتبارها عنصر مؤثر فى الامن القومى العربى.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قرر في اجتماع على المستوى الوزاري برئاسة مصر استئناف مشاركة الوفود السورية فى الاجتماعات العربية ومنظماتها المتخصصة اعتبارا من 7 مايو الماضي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وسبق الجلسة اجتماع تشاوري مغلق.

اجتماع طارئ للجامعة العربية

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا للأمين العام ورئيس الدورة الحالية سامح شكرى وزير الخارجية.



جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية عقد على مستوى المندوبين الدائمين أمس اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

وعلى الجانب الآخر أجرى وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومي ٣ و٤ مايو الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان "علي الصادق" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ووزير خارجية العراق "فؤاد محمد حسين" ووزير خارجية الجزائر"أحمد عطاف" ووزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، ووزير خارجية جيبوتي "محمود علي يوسف" ووزير خارجية كينيا "ألفريد موتوا".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، أن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا،والمقرر عقده يوم ٧ مايو الجاري.

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