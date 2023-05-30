الرقابة على الصادرات: التحول الرقمي لشهادات المنشأ الإلكترونية يسهل الإجراءات

نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ورشة عمل بعنوان متطلبات اصدار شهادات المنشأ الإلكترونية في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية بمقر الهيئة بمطار القاهرة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات ذات الصلة وممثلي اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية.

ويأتى هذا في إطار تنفيذ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو أهمية التوسع في مجال التصدير ومنح مميزات وتسهيلات للمصدرين للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

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فوائد رقمنة شهادات المنشأ

وتهدف تلك الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول فوائد رقمنة شهادات المنشأ، وتقديم توضيح للأطراف الفاعلة حول الجوانب الفنية والإجرائية لرقمنة شهادات المنشأ بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات القائمة.

وأكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحضور أهمية التحول الرقمي لشهادات المنشأ الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات على المصدرين وسرعة نفاذ الصادرات المصرية للدول الأعضاء للاتفاقيات التجارية التفضيلية، مشيرا إلى أن الورشة هدفها رفع الوعي لدى المشاركين سواء من العاملين بالهيئة وكافة الجهات ذات الصلة بالعملية التصديرية.



وأشار الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، إلى أن الورشة تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، للمضي قدما نحو ميكنة عمليه الإصدار لشهادات المنشأ، وفى ضوء توجيهات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تقديم الدعم الفني اللازم للدول العربية التى لم تصدر شهادات المنشأ الإلكترونية للمضي قدمًا نحو تطبيق هذه الخدمة، بما يساهم فى تحقيق أهداف الاتحاد التى أنشأ من أجلها خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفنى للجهات والهيئات ذات الصلة من أجل تسهيل حركة التجارة العربية البينية، ولتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، من خلال تبسيط الإجراءات والتغلب على العقبات المتعلقة بالتدابير غير التعريفية ليكون عاملا داعما لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها في إطار سوق مفتوحة.

المتطلبات القانونية والإجرائية لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية

وتم خلال ورشة العمل عقد عدد من الجلسات التي تتناول المتطلبات القانونية والإجرائية لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، والتعرف على أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقة برقمنة شهادات المنشأ، كما تم عرض عدد من القضايا على غرار الإجراءات المتبعة حاليا لإصدار شهادات المنشأ والخطط المستقبلية لرقمنة شهادات المنشأ، والتحديات التى تواجهها، وكذا التعرف على التجارب الرائدة في بعض الدول سواء فيما يتعلق بإصدار الشهادات الإلكترونية والتحقق منها.

وفى ختام الورشة تبادل المشاركون الآراء حول العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ رقمنة شهادات المنشأ وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى المبادرات التى يمكن اتخاذها على المستويين الوطنى والإقليمي.