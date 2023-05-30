الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

الكلاب الضالة تفرض حظر التجوال على أهالي مركز بني عبيد بالدقهلية

انتشار الكلاب الضالة،
انتشار الكلاب الضالة، فيتو

تضرر أهالي مدينة ومركز بني عبيد والقري التابعة لها في محافظة الدقهلية من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والمتشردة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم خاصة الأطفال وكبار السن منهم، واجبرتهم علي حظر التجوال علي حد قولهم.

 

وأكد الأهالي أنهم تعرضوا في العديد من المرات لهجمات خطيرة ومفاجئة من الكلاب الضالة والمتشردة التي تهاجم كل من تراه أمامها.

وشهد المركز والقرى التابعة له  انتشار للكلاب الضالة التي من الممكن أن تكون مصابة بداء الكلب الأمر الذي  يشكل خطرا حقيقيا يتربص بصحة أطفال القرية وسلامتهم.

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وتتسبب الكلاب الضاله في حالة الإزعاج الدائمة نتيجة نباحها المتواصل طيلة الليل مما أثار خوفا وهلعا وسط المواطنين من خطر انتشار الأمراض المتنقلة كالجرب وداء الكلب والتلوث السمعي الناتج عن المباح.

ويطالب الأهالي من المسئولين سرعة التدخل العاجل من أجل وضع حد للانتشار الكبير لهذه الكلاب المتشردة وذلك عن طريق شن حملات خاصة بتطهير المنطقة من الكلاب الضالة التي يتضاعف عددها من يوم لآخر

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