طلاب طب الوادي الجديد ينظمون حفلة ختام العام الدراسي بحضور رئيس الجامعة
نظم إتحاد طلاب كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 2022 /2023 برعاية وحضور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الوادى الجديد، ومشاركة عدد من الأساتذة والإداريين.
وشهد الاحتفال تكريم أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعه اسيوط وتسليم شهادات التقدير نيابة عنهم الدكتور أحمد كمال دياب استاذ الطفيليات، كما تم تكريم بعض الإداريين تقديًر لما قدموه وبذلوه من جهد خلال العام الجامعى 2022 / 2023.
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