القبض على المتهمين بقتل مسن بالتجمع بسبب خلافات بينهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين بقتل مسن أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بينهم في منطقة التجمع الأول.



مقتل مسن فى التجمع

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من أحد المستشفيات بوصول مسن جثة هامدة إثر إصابته بتهشم في الجمجمة بادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد عبد الله عبد الراضي" في العقد السادس من عمره، مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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مقتل مسن في مشاجرة بالتجمع

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبعض الأشخاص بسبب خلافات بينما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قيام أحدهم بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة وتسببت في الإصابة التي أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأداة الجريمة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.