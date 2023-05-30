رفع تلال قمامة وتسوية مدخل قرية كفر الشيخ في الدقهلية (صور)

تشهد مداخل قري مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات نظافة مكثفة شنتها الأجهزة التنفيذية برئاسة المجلس ورجال المجتمع المدني.

تسوية طريق قرية كفر الشيخ هلال، فيتو

حملات نظافة، فيتو

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء وجدي الجرواني رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر برفع كفاءة منظومة العمل الميداني بنطاق القري التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بالتعاون مع رجال المجتمع المدني .

رفع القمامة وتمهيد طريق كفر الشيخ هلال ميت العز، فيتو

حملات نظافة بمداخل قري ميت غمر، فيتو



واستهدفت الحملات نظافة ورفع التراكمات الموجودة علي مصرف ميت القرشي" وفع مخلفات القمامة بطريق كفر الشيخ هلال التابع للوحده المحليه بهلا" ورفع المخلفات الصلبه وتسويه طريق كفر الشيخ هلال_ ميت العز" بتعاون مباشر من محمود حسن كيرو أحد رجال المجتمع المدني بكفر الشيخ هلال.

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تمهيد طريق كفر الشيخ هلال بالدقهلية، فيتو

حملات نظافة بمداخل قري ميت غمر، فيتو

وتم رى الزرع بالطريق السريع ميت غمر الزقازيق بنطاق الوحده المحليه بأوليله" تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الاقليم بشأن تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والحفاظ على المظهر الجمالي لكافة المناطق، وعدم إعاقة حركة المرور والمارة.

تمهيد طريق قرية كفر الشيخ هلال بميت غمر، فيتو



وتم تنفيذ الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر بهذا الشأن، حيث قام فريق العمل الميداني بنطاق القري بقيادة مدحت ياسين نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال وحدات ( ميت الفرماوي- هلا - أوليله) ونظافة ورفع التراكمات الموجودة علي مصرف ميت القرشي التابعة لميت الفرماوي، ورفع مخلفات القمامه بطريق كفر الشيخ هلال التابع للوحده المحليه بهلا ورفع المخلفات الصلبة وتسوية طريق كفر الشيخ هلال - ميت العز".

تمهيد وتهذيب الأشجار في طريق كفر الشيخ هلال، فيتو

وتمت الحملات بمشاركة وحضور شاديه زكي البحراوي رئيس الوحده المحليه بهلا وعبد الخالق شعبان البغاري، وحسني محمد عطية وأحمد نظمي وائل محمد نبيه من أهالي كفر الشيخ هلال، واحمد رضا رئيس الوحده المحليه بصهرحت الكبري، محمد علي رئيس الوحده المحليه بميت يعيش، رى الزرع بالطريق السريع ميت غمر الزقازيق بنطاق الوحده المحليه بأوليله".

تمهيد الطريق، فيتو

وتأتي الحملات استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بنطاق القري بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية ورفع كفاءة الحدائق العامة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حملات نظافة، فيتو

وأكد اللواء وجدي الجرواني علي العمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري لمنع تراكمها، مؤكدًا متابعته الشخصية المستمرة لكل القطاعات الخدمية للحفاظ على المستوى الحضاري لمدينة ميت غمر والقرى التابعة متابعة العمل مستمرة