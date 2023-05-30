الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

انتقاء أفضل الكوادر للالتحاق بوظائف وزارة التعليم بحضور السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يجرى حاليا انتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميًا وفنيًا وشخصيًا.

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وفي سياق أخر أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التربية والتعليم السيسي

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