الثلاثاء 30 مايو 2023
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ابتكار منظومة للذكاء الاصطناعي تميز بين 5 أنواع من نوبات القلب

النوبات القلبية،
النوبات القلبية، فيتو

 الذكاء الاصطناعي، ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين خمسة أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب، مما يزيد من سرعة تشخيص المرض والحفاظ على حياة المرضى.

 

النوبات القلبية

ومن المعروف أن النوبات القلبية هي مصطلح عام للتعبير عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم في أنحاء الجسم بشكل طبيعي، غير أن الطرق المعمول بها حاليا في تشخيص المرض لا تساعد في التنبؤ بدقة بشأن كيفية تطور هذه الحالة الصحية من مريض إلى آخر.

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وقام فريق بحثي من كلية لندن الملكية بتحليل بيانات أكثر من 300 ألف مريض قلب تبلغ أعمارهم ثلاثين عاما أو أكثر في بريطانيا على مدار ثلاثين عاما. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، استطاعوا تحديد خمسة أنواع فرعية من النوبات القلبية.

 

تطبيق إلكتروني يتيح التشخيص

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية The Lancet Digital Health، استطاع الفريق البحثي ابتكار تطبيق إلكتروني يتيح للأطباء تشخيص النوع الفرعي من النوبة القلبية التي يعاني منها المريض، مما يحسن من فرص إنقاذ حياة المرضى.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث أميتافا بانرجي من معهد المعلوماتية الصحية التابعة لكلية لندن الملكية قوله: "نهدف إلى تحسين سبل تصنيف أمراض القلب، من أجل فهم مسار تطور المرض بشكل أفضل ونقل هذه المعلومات إلى المرضى".

وأكد أن "التمييز الأفضل بين أنواع النوبات القلبية ربما يؤدي إلى تطوير علاجات تستهدف كل حالة مرضية على حدة، وربما يسمح لنا بالتفكير بشكل مختلف بشأن ابتكار خطط علاجية جديدة".

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منظومة للذكاء الاصطناعي نوبات القلب

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