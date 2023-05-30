الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهد سعر زيت صويا المكرر، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 30-5-2023، عند 56 ألف جنيه للطن، وذلك بعد تراجع الأسعار بإجمالي 2000 جنيه، وسجلت أسعار زيت عباد الشمس المكرر 53 ألف جنيه للطن.

 

سعر طن زيت الذرة الخام

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، ليصل إلى 46 ألف جنيه للطن، وظلت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 54 ألف جنيه للطن وسجل سعر طن زيت الأولين  55 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم 

وسجل سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، ويبلغ سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر نحو 70 جنيهًا، وسجل زيت عباد 2.25 لتر عند 125 جنيهًا.

-إعلانات-

 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن سلعة الزيت من أهم السلع الأساسية التي عانت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وأكد وزير التموين أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من سلعة الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع وزراة الزراعة على زراعة 150 ألف فدان في فول الصويا،  وحوالي 100 ألف فدان من عباد الشمس في الأراضي الجديدة.

وأوضح إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كافة شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين.

وفي سياق آخر، توقع يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض  أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة.

أسباب انخفاض أسعار الزيوت

وأرجع «كاسب» توقعاته في انخفاض أسعار الزيوت، إلى قلة الطلب مع كثرة المعروض من الزيت، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 8 آلاف جنيه في الطن، بعد أن بلغ سعر طن الزيت في أول شهر رمضان الماضي نحو 64 ألف جنيه، تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى 56 ألف جنيه.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر زجاجة الزيت

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن زجاجة الزيت تراجعت من أسعار تراوحت بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا إلى أسعار تبدأ من 55 جنيهًا حتى 60 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت اليوم سعر زيت عافية أسباب انخفاض أسعار الزيوت الأزمة الروسية الأوكرانية سعر طن زيت الذرة

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الأحد 28-5-2023 في المنيا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك الآن ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ذكرى رحيلها.. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة، 3 خانوها وهذا ما فعله آخرهم شيخ الطريقة الشاذلية

حسن حسنى، جوكر الكوميديا المصرية الذي غيرت محنة كبيرة مجرى حياته

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة: نفسي أحقق حلمي وألتحق بمدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظف في إعادة تعيينه بمؤهله الأعلى

هجوم بطائرات مسيرة قرب موسكو، وفيديو يرصد حجم الأضرار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أبو الذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأكثر ذكاء بعد 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك الآن ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية