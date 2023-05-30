الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان DJ في فيلمه الجديد "ع الزيرو"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” خلال الأيام الحالية، حيث قارب على الإنتهاء من التصوير خلال الأسبوعين القادمين تمهيدًا لدخول الفيلم مرحلة المونتاج.

 

قصة الفيلم

يظهر محمد رمضان في الفيلم بدور شاب يعمل DJ شعبي واسمه “حمزة دراجون”، ولديه ابن اسمه “يوسف”، ويقع حمزة في الكثير من المشاكل، حيث تساعده “مريم”، التي تقوم بدورها نيللي كريم، و"نبيه"، الذي يقوم بدوره إسلام إبراهيم، على تجاوز تلك المشاكل.

 

شخصية إسلام إبراهيم في فيلم ع الزيرو 

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان، والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

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فريق عمل الفيلم

والفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

 

عودة للتصوير

واستأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب التزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

 

موعد عرض الفيلم

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل العيد الكبير، الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.

 

محمد  رمضان في فيلم ع الزيرو 

فاجأ محمد رمضان الجمهور بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بشخصية “حمزة دراجون” التي يؤديها في فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره وهو يرقص على موسيقى الدي جي في  كواليس فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل.

وكان  محمد رمضان  نشرعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو أثناء تواجده بمدينة المنصورة  في وقت سابق  لتصوير بعض المشاهد الخارجية من فيلم “ ع الزيرو ” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة.

 

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