الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

مصرع بائع خضراوات في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز الحسينية في محافظة الشرقية، مصرع بائع خضراوات على يد مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات بين الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع مزارع داخل ماكينة حصاد القمح بمركز كفر صقر في الشرقية (صور)

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمورمركز شرطة الحسينية، يفيد مصرع بائع خضروات إثرإصابات بالغة في الجسد، نتيجة مشاجرة بينه وآخرين.

بالانتقال للاجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة بائع خضراوات يدعى «ياسر. ف. ال» على إثر مشادة نشبت بينه وبين مجموعة من الأشخاص تطورت إلى مشاجرة عنيفة حيث لقي الأول حتفه على الفور متأثرًا بجراحه الخطيرة.

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مصرع بائع خضراوات في مشاجرة بالشرقية، فيتو

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة والتي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث ومسببات المشاجرة.

 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقًا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

مصرع بائع خضروات في مشاجرة بالشرقية،فيتو


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

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