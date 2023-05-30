سعر ومواصفات بلاي ستيشن 4 في السعودية

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن سعر ومواصفات جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 والذي ما زال له عشاقة رغم طرح نسخة بلاي ستيشن 5 منذ ما يقرب من عامين لكن يظل جهاز سوني بلاي ستيشن 4 له العديد من العشاق سواء بسبب أدائه الجيد أو سعرة الذي يقل عن نصف سعر بلاي ستيشن 5 ولذلك يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر جهاز ألعاب بلاي ستيشن 4 ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر جهاز ألعاب سوني بلاي ستيشن في السعودية.

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جهاز بلاي ستيشن 4

تتباين أسعار جهاز بلاي ستيشن في السعودية حسب موديل الجهاز حيث يبلغ سعر بلاي ستيشن 4 العادي في السعودية مساحة 500 جيجا بايت وذراع تحكم بسعر 1500 ريال، والسليم 1450 ريالًا فيما يبلغ سعر بلاي ستيشن 4 العادي، بمساحة 1 تيرا بايت، بذراع تحكم، بمبلغ 1850 ريالًا والسليم 1750 ريالًا، في حين يصل سعر نسخة البرو 1 تيرا إلى 2000 ريال.



وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 4 هو منصة ألعاب فيديو من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 3 خلال مؤتمر في 20 فبراير عام 2013 وهو رابع نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد نظامي البلاي‌ ستيشن 3 والبلاي‌ ستيشن 2. يتنافس البلاي‌ ستيشن 4 كنظام ألعاب فيديو من الجيل الثامن مع نظام ألعاب الفيديو المطور من قبل شركة مايكروسوفت إكس بوكس ون، والوي يو المطور من قبل شركة نينتندو تم إطلاق البلاي ستيشن 4 في أمريكا الشمالية في 15 نوفمبر 2013، و29 نوفمبر 2013 في كل من أوروبا وأستراليا، و14 ديسمبر 2013 في السعودية.

على عكس البلاي ستيشن 3 ذي معالج Cell، يستخدم البلاي ستيشن 4 معالج AMD المبني على مجموعة التعليمات إكس 86-64 هدفه تسهيل عميلة تطوير ألعاب الفيديو على المنصة بعكس معالج Cell الذي واجه الكثير من المطورين مشاكل في استغلال قدراته بسبب صعوبة التطوير باستخدامه.

جذب المعالج الجديد مجموعة أوسع من المطورين هذه التغييرات تسلط الضوء على جهود سوني لتحسنه بناءً على الدروس المستفادة خلال تطوير وإنتاج وإصدار البلاي ستيشن 3. قطع العتاد الأخرى البارزة تشمل 8 جيجا ذاكرة موحدة بشكل جي دي دي أر 5 ومحرك أقراص بلوري أسرع ورقائق مخصصة لمعالجة الصوت والفيديو والمهام الخلفية. وقامت سوني بتطوير الدوال شوك إلى الجيل الرابع حيث ستتضمن خاصية استشعار الحركة Sixaxis المحسّنة.

تفاعل كبير أثناء اللعب

ويتضمن جهاز بلاي ستيشن 4 بالإضافة إلى مكان لاستشعار حركة الأصابع بالجهة الأمامية من يد التحكم والتي ستضيف عنصر تفاعلي أكثر خلال اللعب. وتتضمن مايك صوتي داخلي في دوال شوك. ومخرج خلفي لإيصال السماعات وذلك في سبيل إيصال تجربة جديدة للاعب من خلال سماع أصوات خاصة من يد التحكم مختلفة عن ما يسمع على شاشة التلفزيون.