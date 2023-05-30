الثلاثاء 30 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

طريقة منع إضافة الأرقام للمجموعات بتطبيق واتساب وتحديد المتحكم

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يواجه العديد من مستخدمي تطبيق واتساب مشكلة الإضافات الإجبارية لمجموعات واتساب ويعانون من الإحراج في الخروج من تلك المجموعات في الوقت ذاته خاصة مع قيام العديد من الأشخاص بإدخال وإضافة أصدقائهم بدون رغبة منهم لمجموعة عبر مجموعات واتساب ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة منع الإضافة لمجموعات واتساب. 

 

مجموعات تطبيق واتساب  

-  في السابق كان بإمكان أي مستخدم واتساب إضافة أي مستخدم إلى جروبات ومجموعات الواتساب سواء من الأصدقاء أو الغرباء وهو أمر مزعج للغاية.

 

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- مع تحديث نسخة واتساب المثبتة على الهاتف لآخر إصدار سيتم التخلص وتجاوز هذه المشكلة من خلال خيار موجود ضمن إعدادات الخصوصية.

- النقر على أيقونة الثلاث نقاط من القائمة المنسدلة النقر على خيار الإعدادات ثم تحديد على اختيار الحساب ثم الخصوصية ثم تحديد على المجموعات. 

- ستظهر  ثلاثة اختيارات تشمل  الكل  أى يمكن للجميع الإضافة إلى الجروبات أو جهات اتصال أي يمكن للأصدقاء الإضافة إلى جروبات الواتس فقط أو جهات الاتصال باستثناء أي يمكن تحديد بعض جهات الاتصال للاضافة إلى المجموعات أو عمل استثناء للجميع ومنع أى شخص من الإضافة إلى الجروبات ومنع الجميع من الإضافة إلى الجروبات. 

- التحديد على جهات الاتصال باستثناء، ثم  تحديد على كل الاصدقاء بحيث لا يمكن لأى شخص  الإضافة سواء الأصدقاء أو الغرباء.

كما سيكون على أصحاب الجروب إرسال رسالة  تحمل الرابط الدعوى للجروب، وفي هذه الاثناء يتم اقرار إذا كانت هناك  الرغبة فى الانضمام أم لا مع العلم ان  هذا الرابط الدعوى المرسل في المحادثة سيكون نشطًا لمدة 72 ساعة وبعد ذلك لن يصبح صالحا للانضمام للجروب والاحتياج  إلى رابط جديد  إلى الدخول لهذه المجموعة.

 مشرف مجموعة واتساب 

- تقوم واتساب بتوفير هذه الخاصية  بشكل رسمي لمستخدمي التطبيق. 

- يمكن حظر مشرف المجموعة في واتساب من خلال فتح مجموعة واتساب والضغط على إسم المجموعة ثم على رقم صاحبها.

- سيظهر عدد من الخيارات، يتم السحب إلى أعلى ثم الضغط  على حظر.

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.  

ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب حيث تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف محمول قياسي للتسجيل في الخدمة في يناير 2018. 

وأصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي.  

 

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