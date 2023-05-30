الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظف في إعادة تعيينه بمؤهله الأعلى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي عدم أحقية موظف بوزارة التجارة والصناعة في إعادة تعيينه بمؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء فترة التعاقد.

الخدمة المدنية

وذكرت الجمعية العمومية للفتوي، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لعام ٢٠١٦ حدد بأن الترقيات في الوظائف الحكومية تكون منذ التعاقد أو التعيين،وان أي تاريخ يسبق هذا القانون يكون لاغي.



وردت الفتوى على خطاب وزارة التجارة والصناعة بمدي جواز أحقية الموظفيين في إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل اعلي وقت التعاقد بالرفض.

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أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:

هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

🔹يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا

٢- محكمة القضاء الإداري

٣- المحاكم الإدارية

٤- المحاكم التأديبية

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:

محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.