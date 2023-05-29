سياحة الإسكندرية تضبط 16 منشأة مخالفة

شن مفتشو الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية، حملة بنطاق حي المنتزه ثاني- منطقة العصافرة قبلي شارع ٤٥ من ش مصطفي كامل، وحملة بنطاق حي المنتزة أول - منطقة ميامي شارع العيسوى تقاطعه مع شارع إسكندر إبراهيم وشارع المستجد وشارع احمد سرى) اليوم الإثنين.

وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين لتحقيق أقصى درجات الالتزام والانضباط.

وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

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وأسفرت الحملات عن ضبط 2 منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة غدا رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وجرى ضبط 11 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قوائم الأسعار وقد تم استدعاء مسؤولي المنشآت للحضور غدا لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية، وضبط ( 3 ) منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة غدا لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم علي الأرقام التالية:

(01289252668/ 01270647490)

او عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism1

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف: www.catr.gov.eg.

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