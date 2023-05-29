الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

صحة البحيرة: فتاة تُوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

فتاة بحراوية تُوُصي
فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها،فيتو

استقبل اليوم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى مكتبه، بحضور الدكتور  عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، شابة من محافظة البحيرة أوصت فى وصيةٍ لها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

صحة البحيرة: فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

صحة البحيرة: فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

وأوصت الشابة  “نغم” بالتبرع بأعضاء جسدها وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زرعه مستقبلًا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده.

فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها


وحررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس وأقرت فى وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتي الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى او معنوى جراء تنفيذ هذه الوصية.

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صحة البحيرة: فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

وأوضحت مديرية الصحة بالبحيرة في بيان لها أنه تم تحرير الوصية وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ويخضع التبرع فى الحالة المماثلة لكافة أحكام هذا القانون.

و أعرب  الدكتور هاني جميعة عن تقديره لها ولرؤيتها فى أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، وإعطاء حياة أفضل لهم، ولمواجهة تجارة الأعضاء.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها أنه قد تم نشر هذا الخبر بالتنسيق معها وذلك لتحفيز الآخرين علي نهج هذا المنوال، ومن باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾.

صحة البحيرة: فتاة بحراوية تُوُصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

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