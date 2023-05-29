الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أهلي طرابلس يتأهل إلى دور المجموعات في البطولة العربية

اهلي طرابلس، فيتو
اهلي طرابلس، فيتو

تأهل فريق أهلي طرابلس الليبي لدور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة العربية بعد تعادله أمام  النهضة العماني، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الاثنين، فى إياب الدور الثاني التمهيدي لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على مجمع البريمي الرياضي

 واستطاع أهلي طرابلس الفوز ذهابًا برباعية مقابل هدفين على ستاد شهداء بنينا بـ ليبيا معقل فريق أهلي طرابلس، وانضم الفريق الليبى إلى المجموعة الثانية من البطولة العربية والتى تضم كلًا من الهلال السعودي والسد القطرى والوداد المغربي.

-إعلانات-

من ناحية أخرى، فاز نادي الوحدة الإماراتي فى وقت سابق على نظيره الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-0 في إياب الدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" للموسم الحالي 2022-2023.

وكان الوحدة تعادل 0-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط ليصعد إلى النهائيات بعد فوزه في مجموع المباراتين 3-0.

وانضم الوحدة بفرق المجموعة الرابعة مع الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

 

بطولة الأندية العربية أبطال الدوري

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى تاريخيا خلال عام 1982 تحت مُسمى "بطولة الأندية العربية أبطال الدوري"، والتي أقيمت منها 17 نسخة واستمرت حتى عام 2001.

النسخة الأولى أقيمت في العراق، وحل فريق الشرطة العراقي في المركز الأول، ثم النجمة اللبناني وصيفا وبعدهما الأهلي الأردني بالمركز الثالث، ثم أقيمت النسخة الثانية في السعودية عام 1984، ونجح فريق الاتفاق السعودي في التتويج باللقب، وجاء القنيطرة المغربي وصيفًا والرفاع البحريني بالمركز الثالث.

وعاد العراق ليحتضن منافسات النسخة الثالثة، وتوج فريق الرشيد العراقي باللقب عام 1985 وحل اتحاد الحراش الجزائري وصيفًا ثم النجمة اللبناني بالمركز الثالث، وفي العام التالي أقيمت النسخة الرابعة في تونس، وتوج الرشيد باللقب للمرة الثانية على التوالي، وحل الترجي التونسي والهلال السعودي في المركزين الثاني والثالث بالترتيب.

ومجددًا اعتلى نادي الرشيد منصة التتويج باللقب في النسخة الخامسة عام 1987 بالسعودية، متفوقا على الاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني آنذاك، بينما استعاد الاتفاق السعودي اللقب في النسخة السادسة بالإمارات عام 1988، بينما جاء الأفريقي التونسي وصيفًا في الترتيب النهائي للبطولة.

واحتضن المغرب منافسات النسخة السابعة عام 1989، ونجح الوداد البيضاوي في التتويج باللقب بينما جاء الهلال السعودي وصيفًا، ثم أقيمت النسخة الثامنة في قطر عام 1992 بعد توقف دام ثلاث سنوات، وارتقى الشباب السعودي لمنصة التتويج وجاء العربي القطري في المركز الثاني.
ولعبت النسخة التاسعة في تونس عام 1992 أيضًا وتوج فريق الترجي حينها باللقب، فيما جاء الاتحاد السعودي وصيفًا، ثم وداد تلمسان الجزائري والقادسية الكويتي معًا في المركز الثالث.


واحتضن الهلال السعودي النسخة العاشرة عام 1994 وتوج باللقب آنذاك، فيما حل مواطنه الاتحاد بالمركز الثاني، وحافظ الهلال على لقبه بعد عام واحد في النسخة الحادية عشر، بينما جاء الترجي التونسي وصيفًا.


وأقيمت النسخة الثانية عشرة في مصر، وتوج الأهلي المصري باللقب وقتها عام 1996 فيما جاء الرجاء المغربي بالمركز الثاني، بينما لُعبت النسخة التالية من البطولة في تونس عام 1997 واعتلى الإفريقي التونسي منصة التتويج آنذاك.


النسخة الرابعة عشر لُعبت في السعودية عام 1998، ونجح في التتويج باللقب فريق وداد تلمسان الجزائري، بينما جاء الشباب السعودي بالمركز الثاني.


وعادت النسخة الخامسة عشرة إلى مصر خلال عام 1999، وارتقى الشباب السعودي منصة التتويج باللقب فيما جاء الجيش السوري وصيفًا، والسالمية الكويتي والأهلي المصري معًا في المركز الثالث.


وتوج الصفاقسي التونسي بطلًا للنسخة السادسة عشر في السعودية عام 2000، بينما حل الجيش السوري بالمركز الثاني آنذاك، فيما اقتنص السد القطري لقب النسخة الأخيرة تحت هذا المُسمى على ملعبه في عام 2001، فيما جاء مولودية وهران الجزائري في الوصافة.


 

بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة)

أقيمت المسابقة تحت مُسمى بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة) خلال 7 نسخ بين عامي 1995 و2001، وانطلقت للمرة الأولى في السعودية وتوج باللقب فريق الشباب السعودي.


ولُعبت النسخة الثانية من البطولة في تونس عام 1996 وتوج بها الترجي التونسي، بينما اقتنص الأهلي المصري كأس النسخة الثالثة في المغرب خلال العام التالي مباشرة.


وحافظ الأهلي المصري على اللقب في النسخة الرابعة عام 1998 في تونس، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفا له آنذاك.


وتوج مولودية وهران الجزائري بلقب البطولة في نسختها الخامسة في سوريا خلال عام 1999، فيما اقتنص الشباب السعودي الكأس في النسخة السادسة عام 2000 في الأردن.


وأسدل الستار على البطولة تحت هذا المسمى خلال نسخة سوريا عام 2001 حين توج باللقب فريق الهلال السعودي بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني.


دوري أبطال العرب

ظهر مُسمى دوري أبطال العرب في 6 نسخ مختلفة بين عامي 2003 و2009، وأقيمت النسخة الأولى منها في موسم 2003-2004 بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا مختلفًا، وتوج باللقب وقتها فريق الصفاقسي التونسي بينما جاء الإسماعيلي المصري وصيفًا.


النسخة الثانية من دوري أبطال العرب أقيمت بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا أيضًا، ولُعبت المباراة النهائية في مدينة جدة وتوج باللقب فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2004-2005.


وتوج الرجاء المغربي باللقب في النسخة الثالثة خلال موسم 2005-2006 بعد فوزه في المباراة النهائية على إنبي المصري، بينما نجح وفاق سطيف الجزائري في التتويج بالكأس الرابعة موسم 2006-2007 فيما جاء الفيصلي الأردني وصيفًا.


وحافظ وفاق سطيف على اللقب في النسخة الخامسة موسم 2007-2008 بينما جاء الوداد المغربي وصيفًا، فيما توج الترجي بالكأس السادسة والأخيرة تحت هذا المُسمى في 2008-2009 وحل الوداد في المركز الثاني.


كأس الاتحاد العربي للأندية

ظهر مُسمى كأس الاتحاد العربي للأندية خلال مرة واحدة فقط، في النسخة التي أقيمت موسم 2012-2013 بمشاركة 22 فريقا من 18 بلدًا مختلفًا.


وأقيمت المباراة النهائية في الجزائر وتوج اتحاد العاصمة الجزائري باللقب بينما جاء العربي الكويتي في المركز الثاني.

 

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تحول المُسمى في النسخة التالية إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلال موسم 2020-2021، وشهدت حالة كبيرة من التنافس بين كافة الفرق.


وتوج فريق الرجاء المغربي باللقب بعد فوزه على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اهلي طرابلس النهضة البطولة العربية الأهلي جدة

مواد متعلقة

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

البطولة العربية، أهلي طرابلس يفوز على النهضة العماني 2/4

الأكثر قراءة

ريهام سعيد تعلن خطوبة الفنانة حورية فرغلي و نزار الفارس (فيديو )

أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

التموين: ثبات أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات بحلول عيد الاضحى، اعرف السعر

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

تفاصيل تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية

السيسي وأردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

لماذا لم ترفع زوجة شاكوش دعوى طلاق أو خلع حتى الآن؟ محاميتها تجيب

وزير الرياضة: لن نحل مجلس الزمالك ومرتضى منصور لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من عواقب إدمان غريب بين المراهقين

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام الحسين: علموا أبنائكم قيمة النعمة

مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير" في موضوع خطبة الجمعة المقبلة

يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية