الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

كما استمعت فريق أخر لقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وأصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق بـ مدينة 6 أكتوبر ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة 6 أكتوبر 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

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حادث مدينة 6 أكتوبر اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة  أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

وأوضح إنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 

 

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسبما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 ألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبًا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019. 


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