عادة يترك الآباء أبناءهم يحملون هواتف محمولة وهم في سن صغيرة، وبسبب صغر سنهم لا يستطيعون التفرقة بين الصحيح والخطأ.

تفعيل خاصية الرقابة الأبوية

ومع تعدد المواقع الإباحية عبر مواقع الإنترنت أصبح من اللازم تفعيل خاصية الرقابة الأبوية عن طريق إعداد ملف تعريفي للمستخدم على الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد.



ونرصد في هذا التقرير طريقة تفعيل خدمة "الرقابة الأبوية" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد:

1. انتقل إلى خيار الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك أو يمكنك سحب شريط التنبيهات مباشرةً وانقر على أيقونة على شكل cog متوفرة في أعلى الزاوية اليمنى.



2. بعد النقر على الإعدادات، انقر على خيار المستخدمون لإضافة مستخدم جديد إلى الجهاز.



3. الآن سوف تجد قائمة المستخدمين الحاليين، انقر على إضافة مستخدم أو ملف شخصي.



4. سيطلب منك تحديد نوع الحساب الذي ترغب في إنشائه، ونظرًا لأن هذا الحساب هو حساب مميز تمامًا، فإنك تود إضافة بعض القيود، انقر على خيار "تقييد المحتوى"، وبعد ذلك سيُطلب منك إنشاء رمز مرور لحماية حسابك من التعرض للاختراق أو التغيير.



وبمجرد الانتهاء من إعداد رمز المرور، أدخل رمز المرور الخاص بك حيث ستتمكن الآن من رؤية الإعدادات المختلفة التي يمكنك تطبيقها على حسابك الجديد.



وعلى سبيل المثال، يمكنك تغيير اسم الحساب من خلال النقر على الرمز الدائري الموجود بجوار New Profile بكتابة العنوان المفضل، شاهد لقطة الشاشة التالية.



5. الآن اكتشف قائمة بالميزات التي ترغب في عرضها على هذا الحساب، كما يمكنك تمكين الميزات التي تريد أن يستخدمها طفلك، بالإضافة إلى تمكين التطبيقات والميزات التي تحمي أطفالك من الوصول إليها.





6. قم بالعودة إلى الشاشة الرئيسية لجهازك، ومرة أخرى، اسحب شريط الإشعارات لأسفل، هنا ستجد حسابًا تم إنشاؤه حديثًا لطفلك بميزات محدودة، ما عليك سوى النقر على الرمز للتبديل إلى هذا الحساب.

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