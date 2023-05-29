الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

وكيل الصحة بمطروح يحيل الفريق الطبي للتحقيق خلال جولته بوحدة وادي الرمل

صور من الحدث،فيتو
صور من الحدث،فيتو

أجرى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور مبروك سالم جولة مفاجئة بوحدة وادي الرمل الصحية، لتفقد الخدمات الصحية، والتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وفي أثناء تفقده لخدمات الوحدة المختلفة، وجّه بتحويل أعضاء الفريق الطبى للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق لعدم التواجد بالوحدة.

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كما وجه الدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية لإعادة توزيع القوى البشرية طبقا للاحتياج بأماكن العجز ولصالح العمل.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل وجودة الخدمة بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

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