الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

محافظة دمياط: مصيف رأس البر جاهز للافتتاح وتشغيل الأتوبيس السياحي أول يونيو

محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع استعدادات موسم الصيف، فيتو

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لموسم صيف ٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر عدد من مديرى الادارات المعنية والمواقف..

 

 مناقشة خطة سير الاتوبيس السياحى وسيارات الأجرة المقرر تنفيذها مطلع يونيو المقبل

 

وتناول الاجتماع مناقشة خطة سير الاتوبيسين السياحى الذين تم تدشينهما بالمشاركة المجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وفى هذا السياق،،تم استعراض محطات وقوف الاتوبيسين حيث سيعملان بطول شارع بورسعيد ذهابًا وايابًا بداية من موقف المحافظات حتى بداية منطقة اللسان اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، هذا إلى جانب الطفطف وذلك لدعم خطة منظومة النقل السياحى.

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كما أكدت محافظ دمياط خلال الاجتماع على عودة خطة عمل سيارات الأجرة بخطوط السير الموازية لشارع بورسعيد، وحظر سيره بهذا الشارع الرئيسى خلال أشهر الصيف، وذلك طبقًا للقرار الصادر العام الماضى، مؤكدة أيضًا على التزام انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها، ومنع دخول سيارات النقل إلى المدينة بخلاف السيارات المحملة بالبضائع...

المحافظ تناقش استعدادات المصيف

ووجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سيارات الأجرة المخالفة،مؤكدة على الالتزام بتلك الإجراءات بالتنسيق بين كافة الجهات، وتكثيف الدوريات المرورية بالمدينة والاستعداد التام لموسم الصيف والعمل على توفير ومنع اى صور للعشوائية برأس البر وتفعيل محاور مخطط النهوض بالخدمة السياحية بها..

 

محافظ دمياط تشارك بالجلسة الثانية للتشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع تنمية حقل هارمتان العميق

من ناحيه اخري شاركت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، بالجلسة الثانية للتشاور المجتمعى الذى أقامته الشركة الفرعونية للبترول لتقييم الأثر البيئى لمشروع تنمية" حقل هارمتان العميق " لإنتاج الغاز برأس البر، حيث جاء ذلك بحضور المهندس حسام زكى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ونواب مجلس الشيوخ، ولفيف من ممثلى كافة الجهات بمحافظة دمياط...

فيما وقد تضمنت تلك الجلسة استعراض محاور المشروع المقرر تنفيذه بسواحل البحر الأبيض المتوسط برأس البر وذلك لحفر عدد ثلاثة آبار لإنتاج الغاز وتركيب منصة إنتاج لتوصيله من خلال خط أنابيب جديد إلى محطة الميناء الغربى البرية للمعالجة ببورسعيد..

كما تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات لاستصدار كافة الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاجتماعى وكذلك الرؤى المستقبلية المتعلقة بذلك وذلك للحد من اى آثار ضارة على البيئة..

ومن جانبه،، وجه المهندس حسام زكى الشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها وحضورها تلك الجلسة، مؤكدًا أن الجلسة والتى تعد الثانية بعد إطلاق الأولى مارس الماضى ستتضمن عرض كل ما يتعلق بالمشروع خاصة الدراسات البيئية التى تم اعدادها لتقييم الأثر البيئى للمشروع والتى اوضحت عدم تأثيره الضار على البيئة واستيفائه لجميع الشروط والمعايير المنظمة لتلك المشروعات..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على أهمية تلك الجلسات لتحقيق التواصل بين كافة الجهات للتشاور حول هذا الملف، ممايساهم فى تعزيز الرؤى والأفكار نحو أهمية  دفع عجلة الإنتاج والاسراع بمعدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مثمنة تلك الجهود التى تأتى فى إطار اهتمام الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتنميتها وتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، كما أكدت حرص المحافظة على دعم المشروعات التى تخدم قطاع الاستثمار والتنمية، لافتة الى أهمية تعريف المجتمع بمحاور المشروع ومناقشته..

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