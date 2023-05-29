الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية بدء من يوم الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء بدءا من الأربعاء المقبل حتى السبت المقبل.


كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الأيام المقبلة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

-إعلانات-

 


ومن المتوقع أن يكون شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناةوجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية على جنوب سلاسل البحر الأحمر.


توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.
 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30_5_2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30 -5-2023 بوادي النطرون


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

الأعلى في درجات الحرارة، الربيع فصل "الأربعينات"

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-5-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 29-5-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الاثنين 29-5-2023 في مصر

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق

الأكثر قراءة

ريهام سعيد تعلن خطوبة الفنانة حورية فرغلي و نزار الفارس (فيديو )

أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

التموين: ثبات أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات بحلول عيد الاضحى، اعرف السعر

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

تفاصيل تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية

وزير الرياضة: لن نحل مجلس الزمالك ومرتضى منصور لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف

السيسي وأردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

لماذا لم ترفع زوجة شاكوش دعوى طلاق أو خلع حتى الآن؟ محاميتها تجيب

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من عواقب إدمان غريب بين المراهقين

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام الحسين: علموا أبنائكم قيمة النعمة

مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير" في موضوع خطبة الجمعة المقبلة

يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية