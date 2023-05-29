معاذ الحناوي يواصل التأهيل في تدريبات غزل المحلة استعدادا لمواجهة إنبي

خضع معاذ الحناوى مدافع فريق غزل المحلة لمران تأهيلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبى عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به على مستوى عضلات البطن.

ويلاقى الفريق نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ثنائي غزل المحلة يخضع لإختبار طبي

وخضع ثنائى فريق غزل المحلة النيجيري تشارلز باسى وأحمد رضا لاعبى الفريق إلى اختبار طبى اليوم تحت إشراف الدكتور خالد الجميزى عقب الإصابة في مباراة أمس أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

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وأكد طبيب الفريق دكتور خالد سلامة الثنائى وجهزيتهم لخوض التدريبات والمباريات بشكل طبيعى.

رضا شحاتة يرفض منح اللاعبين راحة

رفض رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الهزيمة أمس أمام حرس الحدود بنتيجة 3/2 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وتوديع البطولة.

وقرر رضا شحاتة دخول لاعبى الفريق معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة وذلك لزيادة تركيزهم والعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية وإنهاء الهجمات بشكل جيد.

حرس الحدود يفوز علي غزل المحلة

وفاز فريق حرس الحدود على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود بالمكس بدور الـ 32 في بطولة كأس مصر

وبهذه النتيجة تأهل حرس الحدود للدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بينما يودع غزل المحلة البطولة.

وسجل هدفي غزل المحلة اللاعب جبريل أوريك في الدقيقة 15 و22، بينما سجل هدفي حرس الحدود محمود بنوالي في الدقيقة 9، ووجيه عبد الحكيم أحرز هدفين في الدقيقة 18، 69.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى..أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. أحمد رضا، السيد الشبراوى، طارق سامى، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد النادرى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش.

الهجوم.. حازم مرسى، تشارلز باسى، جبريل أوريك.

بدلاء غزل المحلة

ويأتي على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، محمد جابر.

