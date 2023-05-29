على مدار 20 عاما.. أرض الزمالك في 6 أكتوبر صداع مزمن.. مهجورة ومهددة بالسحب.. تحتوي على حجر أساس فنكوش

نادي الزمالك، في الوقت الذي يستعد فيه النادي الأهلي لافتتاح الفرع الرابع له أوائل الشهر المقبل بالتجمع الخامس بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ما زال نادي الزمالك يعاني من أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر وهي الأزمة التي تعتبر مستمرة منذ م يقرب من 20 عاما حيث إن نادي الزمالك يعتبر أول ناد تم تخصيص له أرض في التسعينات وكانت وقتها 100 فدان في طريق الواحات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وبعد ذلك تم استبدالها بـ 129 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر قرب القرية الكونية وحي الأشجار بمبلغ 27 مليون جنيه بالكامل حيث تم تسديد وفقا لما هو معلن أول قيمة لها في 31 مايو 2007 ثم دفعه في 31 مايو 2020.

-إعلانات-

اتهامات متبادلة بين إدارات الزمالك

ومنذ هذا التاريخ والاتهامات متبادلة بين إدارات الزمالك المختلفة التي توالت على قيادة النادي خلال الفترة الأخيرة حول قيمة الأقساط التي تم سدادها، بل ورغم قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس لفرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر في عام 2018 إلا أنه منذ هذا التاريخ ولا يوجد في هذه الأرض سوى حجر الأساس.

وخلال الأيام القليلة الماضية خرجت أصوات متنوعة من داخل وخارج النادي تطالب بسرعة إنقاذ أرض النادي من السحب مرة أخرى حيث تردد أن آخر موعد لتسديد قيمة المستحقات المتبقية أو البناء على الأرض قبل السحب هو 31 مايو الجاري، لنشاهد فصلا جديدا من فصول سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر وكأن هذه الأرض تعاني منذ سنوات طويلة من صداع مزمن بلا أي علاج رغم تناول جميع المسكنات.

ونرصد في التقرير التالي نماذج من تطور فصول أزمة أرض النادي في أكتوبر قبل 48 ساعة من تنفيذ سحب الأرض من جديد كما تردد مؤخرا.

129 فدانا مساحة أرض الزمالك

أرض الزمالك الجديدة في مدينة 6 أكتوبر قرب القرية الكونية وحي الأشجار مساحتها 129 فدانا وهي تواجه أزمة سحبها بسبب عدم البناء عليها رغم كل ما قيل طوال السنوات الماضية بأنه سيتم بدء البناء عليها وتوقيع العقود مع الكثير من الهيئات والشركات من أجل ذلك على الأقل خلال السنوات الثلاثة الماضية من خلال تولي قيادة النادي 3 لجان ومجلس إدارة حيث إن الاتهامات المتبادلة بين مسئولي الزمالك الذين تولوا المسئولية خلال السنوات الماضية تصب جميعها بأن الطرف الأخر هو المتسبب في هذه الأزمة.

والغريب أنه خلال السنوات القليلة الماضية ومن خلال الميزانيات التي خرجت عن إدارة الزمالك في الجمعيات العمومية تم إقرار رسميا ومن خلال المستندات بأن هناك ما يقرب من 60 مليون جنيه تم تحصيلها من أعضاء النادي لهذه الأرض التي لا يوجد بها حتى الآن سوى حجر أساس.

مقر أرض الزمالك في أكتوبر

أرض الزمالك في أكتوبر

مرتضى منصور

وزير الرياضة يضع حجر الأساس مع مرتضى منصور

حجر الأساس لفرع الزمالك بأكتوبر

مجلس عباس في 2013 وسحب الأرض

وإذا عدنا بالذاكرة لـ 10 سنوات سابقة وتحديدا يوم 4 يونيو 2013 حيث كان ممدوح عباس رئيسا للزمالك وأعلن وقتها انتهاء أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر مؤكدًا توصله لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لسداد المبلغ المطلوب من الزمالك حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد هددت في هذا الوقت مسئولي الزمالك بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بلا رجعة في حالة عدم سداد مليون و800 ألف جنيه قبل يوم 16 يونيو 2013 بعدما وافقت لجنة التظلمات بهيئة المجتمعات على عودة الأرض للنادي من تاريخ يوم 15 مايو 2013، شريطة سداد المبلغ المذكور خلال شهر كحد أقصى.

ممدوح عباس

مرتضى منصور يعد ببدء البناء في عام 2014

وبعد مرور عدة سنوات وعقب تولي مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك في عام 2014 كان الحديث لقائمته وقتها بأنه سيتم البدء في البناء بأرض النادي في 6 أكتوبر كأحد أهم الملفات الهامة التي يركز عليها المجلس،، ولكن مرت مدة المجلس بدون أي جديد كما حدث مع مجلس ممدوح عباس حتى جاءت انتخابات 2017 حيث كانت أرض النادي في 6 أكتوبر مثار للحديث بشكل عنيف بين الجبهات المتصارعة في الانتخابات وذلك في إطار سلسلة تبادل الاتهامات، وفي يوم 27 أكتوبر عام 2017 أصدرت قائمة اللواء أحمد سليمان التي كانت تواجه قائمة مرتضى منصور بيان رسمي اتهمت فيه مجلس مرتضى منصور بإهدار أكثر من مليار جنيه على مدار 3 أعوام ونصف وذكرت في البيان أن وزارة الشباب والرياضة قدمت للزمالك دعما للإنشاءات وملاعب الكرة وأقساط لفرع 6 أكتوبر ما يقرب من 40 مليون جنيه.

أشرف صبحي يضع حجر الأساس في 2018

وبعد نجاح مجلس مرتضى منصور في انتخابات 2017 أعلن مرتضى بأن البناء في أرض النادي بـ 6 أكتوبر في مقدمة أولويات العمل لمجلسه ولذلك وفي يوم 6 يوليو عام 2018 تم بالفعل وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة وسائل الإعلام.

وتم الإعلان وقتها من خلال رئيس الزمالك أن الأرض المخصصة للنادي سيتم عليها إقامة مبنى اجتماعي على 78 فدانًا، بالإضافة إلى 51 فدانًا للاستاد الجديد للفريق، سيضم مجمع للاسكواش، وملعب فرعي للتدريبات، ومول تجاري للنادي والملعب بفرع نادي الزمالك الجديد، سيضم فندقا للإقامة وسيتكون من دورين ويسع من 45 إلى 60 ألف مشجع، بالإضافة إلى وجود مقصورة خاصة للصحفيين وأن تكلفة الفرع الجديد تقدر بمليار جنيه.

وحرص وزير الرياضة في هذا التوقيت على مشاركة مجلس إدارة الزمالك في وضع حجر أساس فرع النادي الأبيض الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وفد الشركة الصينية يزور أرض الزمالك بأكتوبر

وفي يوم 23 يوليو عام 2018 زار وفد الشركة الصينية، التي تقدمت بعرض لبناء مقر نادي الزمالك الجديد في مدينة 6 أكتوبر، وتشييد الاستاد الخاص بالنادي- موقع أرض النادي في أكتوبر؛ للاطلاع عليها.

وعقد وفد الشركة الصينية اجتماعا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، في مقر القلعة البيضاء؛ لمناقشة ملف الإستاد الخاص بالنادي المنتظر تشييده في فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وأبدى وفد الشركة الصينية إعجابه بأرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، من حيث الموقع والمساحة، وحصول الوفد على كافة الأوراق اللازمة لدراسة الملف بشكل كامل.

سحب الأرض من جديد في عام 2020

وبعد وضع حجر الأساس والاحتفالية التي أقيمت بحضور وزير الشباب والرياضة لم يحدث أي جديد يذكر حتى جاء يوم 17 يونيو عام 2020 حيث أصدر جهاز مدينة حدائق أكتوبر قرارًا بسحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر المقدرة بمساحة 192 فدان، وذلك لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية واستخراج التراخيص اللازمة وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع مع ردها شاغرة للجهاز وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها بتقديم تظلم على القرار.

لجنة عماد عبد العزيز وبروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي

وعقب رحيل مجلس مرتضى منصور في أواخر عام 2020 بسبب المخالفات التي تم تحويلها للنيابة وقتها ومع قدوم لجنة اللواء عماد عبد العزيز بعد لجنة المرحوم المستشار أحمد البكري، وفي يوم 31 يناير 2021 أعلن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة عن توقيع بروتوكول مع وزير الدولة للإنتاج الحربي لإنشاء فرع 6 اكتوبر

وفي يوم 17 مارس 2021 تحدث اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن استاد النادي وفرعه الجديد بمدينة 6 أكتوبر، وأكد أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات وأن اللجنة نجحت في توقيع بروتوكول توازن مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية لتنفيذ فرع النادي والاستاد بالسادس من اكتوبر في 7 فبراير 2021 وأن قيمة التمويل لهذا المشروع ستبلغ 2 مليار جنيه والزمالك لم يدفع أي مليم في تأسيس الاستاد والفرع الجديد، وهناك اتفاق يتم إبرامه وهو أن يحصل النادي بمقتضاه على أموال بخلاف عدم تحمله تكاليف بناء الاستاد.

لجنة اللواء عماد عبد العزيز

لجنة حسين لبيب والتهديد بسحب الأرض في يونيو 2021

أيضا بعد ذلك لم يحدث أي جديد كالعادة ثم تولت لجنة حسين لبيب مهمة قيادة الزمالك بعد رحيل لجنة اللواء عماد عبد العزيز وبعد فترة قصيرة من تولي لجنة لبيب المسئولية وتحديدا في يوم 6 يونيو 2021 قررت الجهات المعنية سحب أرض 6 أكتوبر من نادى الزمالك، حيث تم إبلاغ مجلس الزمالك وقتها برئاسة حسين لبيب، بسحب الأرض بصورة رسمية بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة وعدم البناء على الأرض.

ومع فصل جديد من فصول سحب الأرض واستعادتها من جديد وتحديدا يوم 7 يونيو عام 2021 أكد طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك، أن اللجنة برئاسة حسين لبيب تعمل على استعادة أرض 6 أكتوبر بعدما تم سحبها.

وقال جبريل وقتها: "كان هناك شبه اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي، ولم يكن اتفاقًا تفصيليًا بشأن فرع 6 أكتوبر ولكن يجب أن نرجع أرض 6 أكتوبر الأول وكان هناك إنذار بأن هذه الأرض لم تصبح ملكنا، وهذا الإنذار انتهى، والسبب أنك لم تبنِ "طوبة" عليها ولا أريد أن أضع مبررات ولكننا "غلطانين"، ولكن في النهاية الجهات المعنية متفهمة بأن نادي الزمالك قلعة وهو نصف مصر، والإنذار شيء روتيني".

حسين لبيب مع وزير الشباب والرياضة

حل أزمة أرض الزمالك مع وزارة الإسكان

وفي 9 يونيو 2021 قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه تم التواصل مع وزارتي الإسكان والشباب والرياضة لحل أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر مشيرًا أنه الأرض لم تسحب من نادي الزمالك ومازالت تحت ملكية النادي وقال:" تم سداد مستحقات أرض الزمالك في 6 أكتوبر بالكامل، ومن المنتظر الفترة المقبلة بدأ دراسة إقامة البناء عليها، ليتم تنفيذ تلك الدراسات التي سيتم إعدادها مع المجلس الجديد المنتخب».

وأشار لبيب في وقتها إلى أنه كانت هناك مهلة لبدء البناء حتى سبتمبر 2020 وتم زيادتها إلى مارس 2021، والفترة المقبلة سوف تشهد وجود أعمال بناء على أرض النادي في 6 أكتوبر، بعد انتخاب مجلس جديد فنحن حضرنا في شهر مايو وفوجئنا بذلك لكن تواصلنا مع وزارتي الإسكان والرياضة لحل الأزمة ولذلك طلبنا مهلة من وزارة الإسكان قبل بدء البناء عليها

حسام المندوه يعلن عدم سحب أرض النادي

ثم أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس الإدارة في مجلس حسين لبيب المعين يوم 17 يونيو 2021 أن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر لم يتم سحبها، ولكن مسئولي وزارة الإسكان طالبوا ببدء أعمال الإنشاء في الأرض وعدم تركها، كي لا يتم سحبها.

وتابع المندوه، مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب فور قدومه ودراسة ملف أرض النادي، تبين لنا أن النادي لا يوجد أي مستحقات متأخرة على النادي لدي وزارة الإسكان.

لجنة حسين لبيب

فبراير 2021 وفصل جديد من فصول سحب الأرض

ومع مرور الوقت يتواصل الغموض يتواصل الغموض حول موقف الأرض المخصصة لنادى الزمالك للألعاب الرياضية، لإنشاء فرع للنادي في مدينة حدائق أكتوبر حيث إنه في يوم 25 فبراير عام 2021 نشرت وسائل إعلام بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر خاطب هيئة المجتمعات العمرانية مطالبا بسحب الأرض البالغة مساحتها 192 فدانا، بعد تعثر النادي في الوفاء بالتزاماته المادية، المتمثلة في دفع باقي أقساط الأرض، كذلك عدم تنفيذ النسبة البنائية المتفق عليها بالعقد المبرم بين الجهاز والنادي.

وقال وقتها المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في تصريحات صحفية، إن قرار سحب المساحة المخصصة لنادى الزمالك بات الآن في يد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين النادي والهيئة في الوقت الحالي، لضمان عدم إلغاء تخصيص المساحة مؤكدا على أن النادي لم يفِ بالالتزامات المادية لقيمة الأرض المخصصة له، كما أن العقود المبرمة حددت نسبة إنشائية كان من الواجب على النادي الالتزام بها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يعنى عدم وجود جدية في تنفيذ المشروع.

عودة مجلس مرتضى منصور بحلم استاد الزمالك

وبعد ذلك وعقب عودة مجلس مرتضى منصور لقيادة النادي من جديد عقد مرتضى منصور يوم 3 أغسطس 2022 مؤتمر صحفي بمقر النادي في ميت عقبة بمناسبة افتتاح فرع النادي بـ أرض 6 أكتوبر حيث قال مرتضى:" حلم استاد الزمالك إن شاء الله على الأبواب لاستكمال الثورة بعد قناة الزمالك ومساحة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر تبلغ نحو 129 فدانًا، وهو عبارة عن مدينة رياضية متكاملة وهناك من طلب أن يكون استاد الزمالك باسمي، ولكني أعتذر، فالملعب سيكون باسم نادي الزمالك".

وقال مرتضى منصور: أول يوم لنا كان بتاريخ 15/5/ 2013، وقتها لقينا الأرض بتاعة فرع أكتوبر مسحوبة بسبب أن الفلوس مدفعتش وأول ما جينا عملنا عقد بتاريخ 13/ 7/ 2014،وكان خاص بأرض 6 أكتوبر، وفي في شهر 5/ 2020، نادي الزمالك دفع شيك لأرض أكتوبر، وكان باقي شيك علينا، دفعنا في آخر 5 من عام 2021، القسط الأخير الخاص بأرض أكتوبر".

عقود إنشاء الاستاد وبدء البناء بفرع النادي في مدينة 6

وفي يوم 3 أغسطس عام 2022 أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم توقيع عقود إنشاء ستاد نادي الزمالك الجديد، وتم سداد آخر قسطين من مستحقات الأرض، مشيرا إلى أنه تم سداد آخر قسط قبل موعده بعام كامل.

وتابع : “قمنا باستخراج جميع التراخيص الخاصة بفرع النادي بالسادس من أكتوبر، سواء تراخيص الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحاليل التربة وغيرها من التراخيص اللازمة والتي وصل عددها إلى ١٦ رخصة”.

كما أشار: “علينا الآن البداية بالبناء ولكن عندما عدنا للنادي لم تكن هناك أي أموال، ولكن النادي به حاليا ربع مليار جنيه بجانب أموال محمود عبد المنعم كهربا التي سيحصل عليها النادي، بخلاف أموال الرعاية والبث”.

وفي يوم 9 يناير من العام الجاري أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تقرر غدًا البدء في تنفيذ مشروع ستاد نادي الزمالك وكذلك البدء في تنفيذ فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال منصور:" أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة تلقى اتصالا من شركة المقاولات المكلفة ببناء الاستاد يفيد أنهم سيبدؤون غدًا في تنفيذ ستاد الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر ".

وفي 20 يناير الماضي كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن بدء التجهيز في الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيكون من ضمنه بناء إستاد جديد.

وأكد «منصور» في تصريحات لقناة الزمالك أنه استلم الأرض من قبل الشركة المسؤولة عن مشروع بناء فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، ومقر الاستاد مشيرًا إلى أن عملية البناء سيتم خلال 3 أو 4 أيام مقبلة.

وأوضح أن الفرع والاستاد سيظهر جزء كبير منهم خلال سنة واحدة ثم استكمال باقي المرافق بشكل يليق بجمهور نادي الزمالك وأحلامهم.

استغاثة أحمد سليمان لعدم سحب الأرض

ومنذ هذا التاريخ لم يحدث أي جديد أيضا بخصوص البناء في فرع الزمالك بمدينة 6 أكتوبر ولكن فوجئ الجميع يوم 12 مايو الجاري بالكابتن أحمد سليمان ، مرشح رئاسة نادي الزمالك السابق، يوجه رسالة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ أرض النادي الأبيض في مدينة أكتوبر.

ونشر أحمد سليمان رسالة على صفحته الشخصية على الفيس بوك جاء فيها:" إلى سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صدمت مما علمناه أمس من تبقي 18 يومًا على المهلة للنادي لبدء تنفيذ وإنشاء فرع النادي بأكتوبر وتبدأ إجراءات سحب الأرض، أرجو من سيادتكم ونظرًا للظروف التي يمر بها النادي حاليًا منح النادي مهلة على الأقل لإنهاء الأعمال بالفرع الذي يعتبر هو شريان الحياة لنادي الشعب نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تحيا مصر وعاش الزمالك ".

اللواء أحمد سليمان

نداء ممدوح عباس لوزير الرياضة لمنح الزمالك مهلة جديد

وأخيرا يوم 23 مايو الجاري أعلن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بأنه تقدم بطلب عاجل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفته الرئيس الأعلى للجهة المركزية ليتدخل لدى رئيس الوزراء وزير الإسكان لمنح النادي مهلة عامين لتنفيذ الإنشاءات بأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر لانتهاء المهلة الأخيرة في ٣١ / ٥/ ٢٠٢٣ وقد بادر بتقديم هذا الطلب العاجل للمحافظة على أرض النادي وعدم سحبها وإلغاء تخصيصها والمحافظة على أصول النادي حيث ان قطعة الارض المخصصة مساحتها ١٢٩ فدان وتبلغ قيمتها السوقية الحالية عشرة مليار جنيه وبسبب حالة الفراغ الإداري الموجودة حاليا بالنادي وامتناع مجلس الإدارة عن القيام بدوره الذى فوضه فيه الأعضاء.