"السفيرة عزيزة" يسلط الضوء على يوم العائلة في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري، أبرز برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وشيرين عفت، يوم العائلة في المتحف المصري الكبير.

قالت شيرين عفت: "كان لي حظ في زيارة المتحف المصري الكبير أول أمس، لم يُفتتح رسميًا، ولكن يمكن الحجز أون لاين من الموقع الرسمي، وكان يوم السبت يوم العائلة، وشهد فعاليات رائعة، هذا اليوم شهد غناء ورقص وتلوين كما صعد الأطفال على نماذج للعجلة الحربية، كما ارتدى الأطفال أزياء المصريين القدماء".

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تماثيل الملوك

أضافت الإعلامية: "المتحف يتضمن سلمًا عليه تماثيل معظم الملوك الذين حكموا مصر، كما أن تمثيل الرائع موجود في المدخل ويستقبلنا بعظمته وجماله وروعته".

تابعت: "المتحف كل شيء عبقري، والمدخل لا تكييفات به، لكنه مصمم بطريقة مثل الطرق التي نبني بها في الماضي، نتحدث عن قباب تقوم بعمل نوع من التبريد، درجة الحرارة خارج المتحف تختلف عن درجة الحرارة بالداخل".