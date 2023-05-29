محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص مبنى الخدمات الحكومية بـ 15 مايو بعد نشوب النار به

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو.



وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربى بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن ٢٣ مصابًا دون وفيات.

لجنة هندسية



وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد.



وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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وتنشر فيتو أكثر الأسباب شيوعا لحدوث الحرائق

1. ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتى تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة.

2. السهو كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا.

3. الحوادث مثل حوادث السيارات أو الطائرات

4. التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار

5. حدوث شرر أو ارتفاع غير عادى فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6. اللامبالاة والإهمال كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7. الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

8. وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر.

10. الجهل كسوء استعمال النار.