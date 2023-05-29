الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص مبنى الخدمات الحكومية بـ 15 مايو بعد نشوب النار به

حريق 15 مايو، فيتو
حريق 15 مايو، فيتو

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على  أعمال إطفاء الحريق  الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو.


وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج   عن ماس كهربى بأحد أجهزة التكييف  وأسفر عن ٢٣ مصابًا دون وفيات.

 

لجنة هندسية


وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد.


 وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث  ، ووجه  بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

 

-إعلانات-


وتنشر فيتو أكثر الأسباب شيوعا لحدوث الحرائق  

1. ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتى تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة.

2. السهو كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا.

3. الحوادث مثل حوادث السيارات أو الطائرات

4. التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار

5. حدوث شرر أو ارتفاع غير عادى فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6. اللامبالاة والإهمال كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7. الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

8. وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر.

10. الجهل كسوء استعمال النار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

١٥ مايو اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء أشرف الجندى قوات الحماية المدنية ماس كهربي

مواد متعلقة

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

خطة الأهلي للإبقاء على كولر بعد إغراءات أندية الخليج

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

هيئة الدواء تحذر المواطنين من فياجرا مغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

المزيد
الجريدة الرسمية