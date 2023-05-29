تطوير مصر توقع عقد شراكة استراتيجية مع نايف الراجحي الاستثمارية لدخول السوق السعودي

وقعت شركة تطوير مصر - عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلًا من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وتم توقيع عقد الشراكة في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، في فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وهو احدى مشروعات مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية. وقام بالتوقيع على العقد كلًا من الدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ونايف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري الأستاذ عبد الرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار الأستاذ عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.

وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشيًا مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة.

وتتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة.

وعلق الدكتور أحمد شلبي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على الشراكة قائلا: "إن الشراكة الاستراتيجية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار".

"كما اختارت تطوير مصر، إقامة شراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة في قطاعات مختلفة كما لها حصه كبير في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء".

ومن جانبه صرح نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي، "سعداء بعقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير مصر، والتي تعد من الشركات الرائدة في المجال، وأننا من خلال خبرتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومنها قطاع العقار الذي بات يشهد نموًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة."

وبالإعلان عن هذه الشراكة نجحت تطوير في تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حيث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة في جميع المناطق الاستراتيجية في مصر، وقامت بتسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين ونجحت في خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغيل مشروعين آخرين قبل نهاية العام الجاري.