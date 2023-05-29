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أخبار مصر

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أعلن  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن متابعته لأعمال السيطرة على حريق إدارة المستقبل التعليمية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.

حريق إدارة المستقبل التعليمية 

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أن كافة الملفات الخاصة بالإدارة بما في ذلك الملفات المتعلقة بالطلاب مؤمنة تماما ولم يمسها أي سوء.

وفي واقعة أخرى نشب حريق هائل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو فى حلوان  وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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وتبين بالفحص الأولى أن الحريق نشب داخل جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق واندلعت النيران فى الطابق الأرضى حتى الخامس.

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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