الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-5-2023 في القليوبية

حالة الطقس في القليوبية،
حالة الطقس في القليوبية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-5-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 29-5-2023 في مصر

توقعات حالة الطقس بالقليوبية 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية بالقليوبية أن يسود طقس معتدل ليلا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة درجة الحرارة الصغري 20 درجة ودرجة الحرارة الكبرى 34 درجة.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا

-إعلانات-

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية و شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة. 
وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة  إلى متوسطة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السواحل الشمالية الغربية الطقس بالقليوبية د طقس غائم قليوب

مواد متعلقة

تقرير مكسيكي: أوسوريو ومدرب منتخب مصر على أعتاب كلوب أمريكا

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-5-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 29-5-2023 في مصر

حالة الطقس غدًا الاثنين 29- 5 -2023 بمحافظة البحيرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

خطة الأهلي للإبقاء على كولر بعد إغراءات أندية الخليج

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

هيئة الدواء تحذر المواطنين من فياجرا مغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

المزيد
الجريدة الرسمية