افتتاح معرض لمنتجات بتروتريد داخل مقر شركة تاون جاس

افتتحت وزارة البترول معرضا لمنتجات بتروتريد داخل مقرات شركة تاون جاس بحضور كل من المهندس محمد فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس والدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد وذلك بهدف زيادة التعاون بين الشركات.

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