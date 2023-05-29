الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

افتتاح معرض لمنتجات بتروتريد داخل مقر شركة تاون جاس

معرض لمنتجات بتروتريد
معرض لمنتجات بتروتريد داخل مقرات شركة تاون جاس

افتتحت وزارة البترول معرضا لمنتجات بتروتريد داخل مقرات شركة تاون جاس بحضور كل من المهندس محمد فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس والدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد وذلك بهدف زيادة التعاون بين الشركات. 

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شركة تاون جاس تاون جاس معرض لمنتجات بتروتريد

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