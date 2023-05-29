الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

8 موارد لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقا للقانون

المخلفات، فيتو
المخلفات، فيتو

قانون تنظيم إدارة المخلفات،حددت المادة (١٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من الموارد لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تتكون موارد الجهاز وفقا للقانون مما يأتي:

 

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

 

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.

 

٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

-إعلانات-

 

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

 

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

 

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.

 

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.

 

٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون.

 

٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

عقوبة الحرق المكشوف

ونصت المادة (٢٠) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات في القانون.

 

والمادة (٦٣) من القانون مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة.

 

وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

 

قانون تنظيم إدارة المخلفات

وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات اختصاصات الجهات المنفذة وفقا لهذا القانون.

 

وتنص المادة (٢) من القانون على أن تكون أدوار الجهات المنفذة على النحو الآتي:

١ - تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتي:

 

( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية.

 

(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلًا بهذا القانون.

 

(جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

 

٢ - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة المخلفات الحرق المكشوف القطاع الخاص المخلفات جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات قانون تنظيم ادارة المخلفات

مواد متعلقة

هل رفع الفائدة الحل الأمثل لخفض التضخم وتجنب الركود؟ رئيس موازنة النواب يجيب

دعاء المطر من السنة النبوية، 20 دعاء مستحبا وقت نزول المطر

3 أسباب اعتمد عليها محامي قاتل نيرة للطعن على حكم إعدامه (مستندات)

البرنامج المهني لمعرض القاهرة للكتاب يحافظ على حقوق صناعة النشر فى 9 ورش

التقشف.. الدواء المر، وتعليمات مشددة من مدبولي “امسكوا إيديكم شوية”

أسامة‭ ‬داود‭ ‬يكشف‭:‬ إهدار‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعات‭ ‬فى‭ ‬مناقصة‭ ‬تطوير‭ ‬مستشفى‭ ‬57357

أخبار مصر اليوم: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة.. وإجراء من التموين لمنع تلاعب التجار بالدعم

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقته بتحقيق الأمنيات

الأكثر قراءة

أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

مصر وإيران، خامنئي يوجه رسالة مهمة إلى القاهرة، وجهود لـ سلطان عمان هيثم بن طارق تمهد لزلزال سياسي في المنطقة

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

شعبة الذهب توضح أسباب انخفاض أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي

خبير اقتصادي يكشف عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

تفاصيل تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من عواقب إدمان غريب بين المراهقين

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير" في موضوع خطبة الجمعة المقبلة

يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية