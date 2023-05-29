الإثنين 29 مايو 2023
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منوعات

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

حطام سفينة،فيتو
حطام سفينة،فيتو

أعلنت وكالة الملاحة البحرية الماليزية، الإثنين، أنها عثرت على قذيفة مدفع يُعتقد أنها تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية على متن سفينة مسجلة في الصين، مشيرة إلى أنها تحقق فيما إذا كانت حاملة البارجة متورطة في نهب حطام سفينتين حربيتين بريطانيتين في بحر الصين الجنوبي.

استهداف السفينتين

وذكرت وسائل الإعلام الماليزية، أنه يعتقد أن مشغلي الإنقاذ غير القانونيين استهدفوا السفينتين البريطانيتين "إتش إم إس ريبالس" و"إتس إم إس برنس أوف ويلز"، اللتين أغرقتهما طوربيدات يابانية عام 1941، بعد أيام من الهجوم على "بيرل هاربر".

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ولقي 842 بحارا حتفهم، وتم تصنيف حطام السفن كمقابر حرب. ونبه صيادون وغواصون السلطات بعد اكتشاف سفينة أجنبية بالقرب من المنطقة الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إنها احتجزت السفينة المسجلة في فوتشو بالصين، أمس الأحد، لرسوها دون تصريح قبالة ولاية جوهور جنوبي ماليزيا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

التراث الوطني

وأضافت أنه كان على متنها 32 من أفراد الطاقم، من بينهم 21 صينيا و10 من بنغلادش وماليزيا، منوهة بأن مسؤولين من إدارة التراث الوطني وآخرين "سيعملون معا لتحديد طبيعة قذيفة المدفع".

وقال المتحف الوطني البريطاني للبحرية الملكية، الأسبوع الماضي، إنه "يشعر بالأسى والقلق إزاء التخريب الواضح لتحقيق مكاسب شخصية".

وأعربت وكالة الملاحة البحرية عن اعتقادها بأن قذيفة المدفع الصدئة "مرتبطة باستيلاء الشرطة على عشرات المدفعية غير المنفجرة وآثار أخرى في ساحة خردة خاصة في جوهور".

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" أنه يعتقد أن الذخائر من السفن الحربية، وأن الشرطة قامت بتفجير الأسلحة في الموقع.

وأظهرت صور ومقطع مصور نشرته الوكالة، بارجة وعلى متنها رافعة كبيرة وأكوام من المعدن الصدئ.

تُعرف المواد المأخوذة من السفينتين الحربيتين، المعروفة باسم "فولاذ ما قبل الحرب"، بأنها ذات قيمة ويمكن صهرها لاستخدامها في تصنيع بعض المعدات العلمية والطبية.

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