بث مباشر، الإسكندرية تستعد لاستقبال زوارها بإجراءات مشددة وغير مسبوقة على شاطئ النخيل

استعدت شواطئ محافظة الإسكندرية لموسم الصيف 2023 باستعدادت مكثفة لضمان صيف هادئ بلا غرق، وجاء شاطئ النخيل أكبر شواطي المدينة والذي يمتد بطول ١٦٠٠ متر، علي رأس تلك الشواطئ والذي ظل مغلقا بقرار من النيابة العامة لمده ٤ سنوات منذ عام ٢٠١٩ نظرا لحالات الغرق التي شهدها الشاطئ ودخول جائحة كورونا.

واستعدت محافظة الإسكندرية بشواطئها ال٦٤ بوجود منقذين علي تلك الشواطىء ونقاط إسعاف وأبراج مراقبة وتجهيز وغربله الرمال والهوية البصرية، وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق من تواجدها علي تلك الشواطىء.

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وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد استعدادت شواطيء الإسكندرية للصيف

وشهد شاطئ النخيل استعدادت غير مسبوقة لتجهيزه للفتح، حيث يجري إنشاء أسوار بطول الشاطئ غير حاجبه للرؤية وبوابات للتحكم بالدخول والخروج خاصة في الليل، كما جري تركيب كاميرات مراقبة بطول الشاطئ وغرفة عمليات للمراقبة، والاستعانة بشركة إنقاذ خاصة تعمل علي مدار الساعة.

قال حمدي حسيب، مسئول بشاطئ النخيل:كما تواجد عدد ٦ جيت إنقاذ وانشاء مناطق امانه بحبال واير غير قابلة للتحلل لمنع الوصول للحواجز التي يقال انها احد أسباب الغرق الرئيسية، وكذلك عدم النزول في مناطق خطرة بالشاطئ، ووجود منقذين بطول الشاطئ و١٠ أبراج مراقبة، و٤ نقاط إنقاذ منها سيارة إسعاف متحركة وطبيب و٣ مسعفين، بالإضافة إلي تشجير وتنجيل المسافة الخارجية بين الشاطئ والممشي، وتجهيز مداخل البوابات بالانترلوك وصولا إلى الشاطئ تسهيلا لعملية الدخول.

واضاف محمد ابوشامه، مسئول بالشاطئ،انه تتابع محافظة الإسكندرية وعلي رأسها المحافظ اللواء محمد الشريف، عن قرب ما يتم من تجهيز لشاطئ النخيل حيث تجري زيارات مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة وأسامة علي مدير إدارة الشواطىء، ووجود مشرف من الإدارة بشكل دائم العميد محمد صادق ومعه اثنين من الضباط ومتابعه حمدي إبراهيم مدير شواطيء العجمي والعميد محمد علاء مسئول قطاع غرب الإسكندرية.



وكانت محافظة الإسكندرية قد قررت إعادة فتح شاطئ النخيل تنفيذا لقرار لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبناء علي إذن من النيابة العامة بشروط محددة والتي يجري تنفيذها حاليا تمهيدا للفتح

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