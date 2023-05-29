الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

صناعة الجلود تستعد للمشاركة في 3 معارض خارجية لزيادة صادرات القطاع

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود

تستعد غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في 3 معارض خارجية في عدد من الدول العربية خلال الشهور القليلة المقبلة لفتح أسواق جديدة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية عالميًا.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة تخطط للمشاركة في عدة معارض دولية في السعودية والعراق وليبيا، وذلك في إطار خطة الغرفة لتطوير وتحديث صناعة الجلود والارتقاء بقدرتها التنافسية وزيادة صادرات المصانع العاملة بالقطاع بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود لمناقشة خطة المعارض الخارجية والداخلية، بحضور جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، مصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض، محمد زلط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، علاء النمر مدير الغرفة، عمر حفني نائب مدير الغرفة، أشرف الهواري مدير شركة فيجن للمعارض، وهاني عبد المنعم مدير شركة اكسبو لاين للمعارض.

 

جانب من اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود
جانب من اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود


وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، أن من أبرز المعارض التي من المقرر المشاركة فيها المعرض الدولي للأزياء والموضة والمنتجات الجلدية والمقرر إقامته في السعودية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، لزيادة الصادرات للسوق السعودي الذي يعد من أبرز الأسواق التي تستهدفها الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السمالوطي إلى أن المعرض الثاني المقرر المشاركة فيه هو الأسبوع التجاري في العراق والذي سيضم بعثة تجارية من الشركات المصرية العاملة بالقطاع وسيتم إقامته في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض الثالث الذي ستشارك فيه غرفة صناعة الجلود بالخارج سيتم إقامته في مدينة بني غازي في ليبيا في شهر يناير 2024.

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